Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
LAE

Lotería Nacional: sorteo del jueves 29 de enero

Loterías y Apuestas del Estado reparte este jueves un primer premio de 30.000 euros por décimo con el sorteo de Lotería Nacional

Lotería Nacional comprobar sorteo del jueves 29 de enero de 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El sorteo del Cupón de Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos en España. Se celebra todos los jueves y sábados y sus orígenes se remontan a 1811, cuando fue creado con el objetivo de recaudar fondos durante la Guerra de la Independencia.

El décimo correspondiente al sorteo del jueves 29 de enero de 2026 está dedicado al XXXIX Contingente Antártico del Ejército de Tierra. Esta Campaña Antártica del Ejército de Tierra se desarrolla anualmente en la Base Antártica Española “Gabriel de Castilla”, situada en Isla Decepción (Archipiélago de las islas Shetland del Sur).

Décimo de Lotería Nacional del jueves 29 de enero de 2026

Hoy en día, este sorteo, gestionado por SELAE, mantiene su gran popularidad y ofrece numerosos premios, entre los que destaca el primer premio de 300.000 euros por serie, además de una amplia variedad de categorías adicionales.

Premios de la Lotería Nacional

Premios principales:

  • Primer premio: 300.000 euros por serie (30.000 euros por décimo).
  • Segundo premio: 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo).

Premios secundarios:

  • Cuatro extracciones de 4 cifras, que otorgan 750 euros por serie (75 euros por décimo).
  • Siete extracciones de 3 cifras, con un premio de 150 euros por serie (15 euros por décimo).
  • Nueve extracciones de 2 cifras, que reparten 60 euros por serie (6 euros por décimo).

Reintegros

Para participar en la Lotería Nacional es imprescindible comprar un décimo, la unidad mínima de juego. Cada décimo incluye un número único y solo será premiado si coincide con alguna de las combinaciones ganadoras. Dependiendo de los números acertados en las distintas extracciones, el premio podrá pertenecer a las categorías principales o a las categorías secundarias.

Horario y dónde verlo

El sorteo se realiza todos los jueves y sábados a las 21.00 horas y se puede seguir en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Otros sorteos

Pasatiempos

Crucigrama para expertos

Sudoku para expertos

Crucigrama Mambrino

Palabra secreta

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Destornillador eléctrico con luz LED y empuñadura de goma. COMPRA POR 19,12€ (32% DE DESCUENTO)
escaparate
Parches de ojos para reducir bolsas y ojeras (24 pares). COMPRA POR 21,95€
escaparate
Set de 4 portaembutidos. Aptos para congelador, microondas y lavavajillas. COMPRA POR 12,99€
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 29,99€ (50% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_