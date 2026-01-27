Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del martes 27 de enero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

La ONCE ofrece multitud de sorteos de lotería, lo que hace que junto a la lotería Estatal, la Organización nacional de ciegos españoles sea una de las grandes fuentes de recompensas diarias. Desde los premios habituales, como son el cupón diario, el Cuponazo de los viernes, el Triplex o el Sueldazo de fin de semana a otros sorteos extraordinarios de grandes fechas como el Día del Padre o Día de la Madre.

Este martes 27 de enero, continúa la semana con el habitual sorteo del Cupón diario, que se celebra de lunes a jueves y reparte un primer premio de 500.000 euros a los afortunados que cuenten con el número más la serie.

Resultados del Cupón diario de la ONCE hoy

El número premiado del Cupón diario de este martes 27 de enero es el siguiente:

Número: 56713

Serie: 048

Además, consulta en la siguiente lista todas las cantidades premiadas según las cifras del número premiado:

Todos los premios

56713 serie 048 : 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

56713 : 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

5671 : 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

6713 : 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

567 : 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

713 : 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

56 : 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

13 : 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

5 : 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

3: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Comprobar los resultados

Una vez concluido el sorteo, se podrán consultar los números premiados a través de la página web de JuegosOnce.es y en la página web de EL PAÍS.

¿Cómo cobrar un décimo premiado?

Aquellos décimos que sean agraciados con el cupón diario de la ONCE se podrán cobrar de forma telemática y de forma física.

Todos aquellos que hayan adquirido su décimo en puntos de venta oficiales podrán recibir la cantidad premiada en estos mismos puntos o en entidades bancarias colaboradoras, en función de la cantidad premiada y con un plazo de treinta días naturales.

Si por el contrario, el décimo se ha adquirido a través de la página oficial JuegosOnce.es el premio será ingresado automáticamente en la cuenta de usuario correspondiente .

Es necesario recordar la normativa vigente relacionada con el pago de premios y el estado de los décimos. Según ONCE, todos los décimos deberán estar en buen estado para poder recibir el premio.