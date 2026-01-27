Bonoloto: comprobar sorteo del martes 27 de enero
El sorteo de Bonoloto de este martes se juega por un bote de 1 millón de euros
La Bonoloto de este martes reparte diferentes premios a todos aquellos que acierten la combinación ganadora, la cantidad premiada es variable, ya que depende de cada categoría y de la recaudación acumulada en las apuestas.
Las únicas cantidades fijas son las que corresponden al reintegro, que serían 0.50 euros y a las de la quinta categoría, premiada con 4 euros.
Resultados de la Bonoloto de hoy
Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este martes 27 de enero han sido los siguientes:
- La combinación ganadora: 8, 18, 28, 39, 44, 45
- El complementario: 7
- El reintegro: 8
En el sorteo de Bonoloto de ayer lunes no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo cuatro acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 35.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores uno en Granada y tres de ellos en Alicante.
Todos los premios
- Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.
- Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario
- Tercera categoría: Acertar 5 números.
- Cuarta categoría: Acertar 4 números.
- Quinta categoría: Acertar 3 números.
- Reintegro: Acertar el número de reintegro.
Comprobar los Premios
Una vez terminado el sorteo, se pueden comprobar los números premiados a través de las páginas oficiales de SELAE. Además, se podrá consultar la combinación ganadora de cada día a través de la información ofrecida en EL PAÍS.
