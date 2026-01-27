Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
Loterías

Bonoloto: comprobar sorteo del martes 27 de enero

El sorteo de Bonoloto de este martes se juega por un bote de 1 millón de euros

Bonoloto comprobar sorteo del martes 27 de enero de 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La Bonoloto de este martes reparte diferentes premios a todos aquellos que acierten la combinación ganadora, la cantidad premiada es variable, ya que depende de cada categoría y de la recaudación acumulada en las apuestas.

Las únicas cantidades fijas son las que corresponden al reintegro, que serían 0.50 euros y a las de la quinta categoría, premiada con 4 euros.

Resultados de la Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este martes 27 de enero han sido los siguientes:

  • La combinación ganadora: 8, 18, 28, 39, 44, 45
  • El complementario: 7
  • El reintegro: 8

En el sorteo de Bonoloto de ayer lunes no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo cuatro acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 35.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores uno en Granada y tres de ellos en Alicante.

Todos los premios

  • Primera categoría: Acertar los 6 números de la combinación ganadora.
  • Segunda categoría: Acertar 5 números más el número complementario
  • Tercera categoría: Acertar 5 números.
  • Cuarta categoría: Acertar 4 números.
  • Quinta categoría: Acertar 3 números.
  • Reintegro: Acertar el número de reintegro.

Comprobar los Premios

Una vez terminado el sorteo, se pueden comprobar los números premiados a través de las páginas oficiales de SELAE. Además, se podrá consultar la combinación ganadora de cada día a través de la información ofrecida en EL PAÍS.

Otros Sorteos

Euromillones

Cupón diario

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_