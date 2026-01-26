Ir al contenido
Eurodreams: comprobar sorteo del lunes 26 de enero

Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años con este sorteo

Sorteo Eurodreams 26 de enero 2026
Madrid -
Eurodreams es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo, que se lanzó en noviembre de 2023 y ha captado la atención de jugadores de toda Europa debido a su estructura de premios única. Este juego está organizado por ocho países de Europa (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza) y destaca por todos los premios que ofrece a los afortunados ya que no son solo un premio concreto sino diferentes cantidades premiadas a lo largo de varios años.

Los boletos para poder participar en Eurodreams se pueden adquirir en línea a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y también se pueden obtener de forma física en los diferentes puntos de venta autorizados como administraciones o tiendas.

Todos los premios

Este sorteo destaca por ofrecer premios tipo “sueldo” mensual. Cada categoría establece una cantidad fija que se cobra durante un tiempo concreto. El premio más alto tiene una particularidad: si hay más de tres acertantes, el importe total se reparte entre ellos.

  • 1.ª categoría: 30.000 euros al mes durante 30 años.
  • 2.ª categoría: 2.000 euros al mes durante 5 años.
  • 3.ª categoría: 1.000 euros al mes durante 1 año.
  • 4.ª categoría: 100 euros al mes durante 1 año.
  • 5.ª categoría: 10 euros al mes durante 1 año.
  • 6.ª categoría: Reintegro de 2,50 euros.

¿Cuántas posibilidades hay de que me toque?

Este sorteo a nivel europeo cuenta con una amplia lista de premios que no se centran en una sola cantidad de dinero sino en sueldos mensuales para muchos años. Sin embargo, las posibilidades de ser uno de los afortunados se complican a medida que las categorías son más altas. Las probabilidades de ganar el sueldo de 20.000 euros al mes durante 30 años es de una entre 23.030.280.

A partir de la segunda categoría, con un premio de 2.000 euros mensuales para cinco años, las posibilidades pasan a ser más esperanzadoras.

Horario y dónde verlo

Eurodreams se juega los lunes y jueves a las 21:00 horas. Puede seguirse en directo desde la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Tras el sorteo, los resultados se publican en esa misma página y también están disponibles en la web de EL PAÍS.

