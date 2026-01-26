Ir al contenido
Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 26 de enero

El sorteo de Bonoloto de este lunes se juega por un bote de 600.000 euros

Sorteo de la Bonoloto lunes 26 enero 2026
Madrid -
Arrancamos nueva semana, la última de este mes de enero, de la mano de SELAE y sus sorteos diarios, como la Bonoloto, uno de los juegos de azar más frecuentes en el calendario de Loterías y Apuestas del Estado. El sorteo se realiza, como todos los días de lunes a domingo, con la extracción de seis números principales, lo que se conoce como la combinación ganadora, un número complementario y el reintegro. El bote acumulado, que varía según los resultados de sorteos anteriores, estará disponible para los acertantes de primera categoría.

Este lunes el sorteo de la Bonoloto se juega por un bote de 600.000 euros.

En el sorteo de Bonoloto de ayer domingo no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo dos acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 61.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Castellón y en Toledo.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este lunes 26 de enero son los siguientes.

  • Combinación ganadora: 8, 16, 18, 31, 33, 35
  • Complementario: 4
  • Reintegro: 4

La Bonoloto reparte premios en las siguientes categorías:

  • Primera categoría: 6 aciertos.
  • Segunda categoría: 5 aciertos + número complementario.
  • Tercera categoría: 5 aciertos.
  • Cuarta categoría: 4 aciertos.
  • Quinta categoría: 3 aciertos.
  • Reintegro: si el número del reintegro coincide con el del boleto, se devuelve el importe jugado.

El importe de cada premio depende de la recaudación total del sorteo y del número de acertantes en cada categoría. El reintegro permite recuperar el coste de la apuesta, siempre que se haya acertado ese número.

Este sorteo forma parte de la oferta regular de Loterías, que incluye otros juegos como La Primitiva, Euromillones, El Gordo de la Primitiva y la Lotería Nacional. Los resultados oficiales se publican en la web de Loterías y Apuestas del Estado, en puntos de venta autorizados, su aplicación móvil y a través de la página web de EL PAÍS, donde encuentras los resultados de los principales sorteos de lotería de cada día.

