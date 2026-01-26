Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 26 de enero
El sorteo de Bonoloto de este lunes se juega por un bote de 600.000 euros
Arrancamos nueva semana, la última de este mes de enero, de la mano de SELAE y sus sorteos diarios, como la Bonoloto, uno de los juegos de azar más frecuentes en el calendario de Loterías y Apuestas del Estado. El sorteo se realiza, como todos los días de lunes a domingo, con la extracción de seis números principales, lo que se conoce como la combinación ganadora, un número complementario y el reintegro. El bote acumulado, que varía según los resultados de sorteos anteriores, estará disponible para los acertantes de primera categoría.
Este lunes el sorteo de la Bonoloto se juega por un bote de 600.000 euros.
En el sorteo de Bonoloto de ayer domingo no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo dos acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 61.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en Castellón y en Toledo.
BonoLoto: premios y ganadores del 25 de enero de 2026 https://t.co/ZJH2SVPeT9— BonoLoto (@bono_loto) January 25, 2026
Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy
Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este lunes 26 de enero son los siguientes.
- Combinación ganadora: 8, 16, 18, 31, 33, 35
- Complementario: 4
- Reintegro: 4
La Bonoloto reparte premios en las siguientes categorías:
- Primera categoría: 6 aciertos.
- Segunda categoría: 5 aciertos + número complementario.
- Tercera categoría: 5 aciertos.
- Cuarta categoría: 4 aciertos.
- Quinta categoría: 3 aciertos.
- Reintegro: si el número del reintegro coincide con el del boleto, se devuelve el importe jugado.
El importe de cada premio depende de la recaudación total del sorteo y del número de acertantes en cada categoría. El reintegro permite recuperar el coste de la apuesta, siempre que se haya acertado ese número.
Este sorteo forma parte de la oferta regular de Loterías, que incluye otros juegos como La Primitiva, Euromillones, El Gordo de la Primitiva y la Lotería Nacional. Los resultados oficiales se publican en la web de Loterías y Apuestas del Estado, en puntos de venta autorizados, su aplicación móvil y a través de la página web de EL PAÍS, donde encuentras los resultados de los principales sorteos de lotería de cada día.
Otros Sorteos
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.