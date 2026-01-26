La Primitiva: comprobar sorteo del lunes 26 de enero

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

El sorteo de La Primitiva de este lunes se juega por un bote de 88 millones de euros

La historia de La Primitiva se remonta a 1763, cuando fue creada bajo el nombre de “lotería por números”. Aunque estuvo un tiempo sin celebrarse, volvió a ponerse en marcha en 1985 con la denominación que mantiene hoy en día.

Este sorteo reparte premios en varias categorías, que dependen de la cantidad de números acertados. Las recompensas abarcan desde tres aciertos hasta la Categoría Especial, que exige acertar los seis números ganadores y el reintegro. Además, los jugadores pueden añadir el Joker, un juego complementario basado en un código de siete cifras que ofrece premios adicionales.

El importe de los premios varía en función de la recaudación total y del número de acertantes en cada categoría.

¿Cómo se juega?

Para jugar, se puede optar por una apuesta simple o una apuesta múltiple.

En la simple, se eligen seis números del 1 al 49 en un boleto, ya sea en una administración de lotería o mediante la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

En la múltiple, se pueden seleccionar más de seis números, sin un límite fijo, tanto de forma presencial como online.

Todas las categorías de premios

Categoría Especial: Se aciertan los seis números ganadores más el reintegro. El bote puede superar los 10 millones de euros, según el acumulado.

Primera Categoría: Seis aciertos. El premio ronda el millón de euros.

Segunda Categoría: Cinco aciertos más el número complementario. Premios de unos 40.000 euros.

Tercera Categoría: Cinco aciertos. Aproximadamente 1.500 euros.

Cuarta Categoría: Cuatro aciertos. Alrededor de 50 euros.

Quinta Categoría: Tres aciertos. Premio fijo de 8 euros.

Reintegro: Acertar el número de reintegro. Se devuelve el importe jugado, normalmente 1 euro.

Horario y dónde ver la Primitiva

Los sorteos de La Primitiva se celebran los lunes, jueves y sábados a partir de las 21:40 horas. Una vez finalizado el sorteo, los resultados pueden consultarse en la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado o en la web de EL PAÍS.