Eurodreams: comprobar sorteo del lunes 12 de enero

Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años con este sorteo

Eurodreams es la lotería más nueva dentro del panorama europeo. Presentada en noviembre de 2023, no tardó en convertirse en una propuesta llamativa para jugadores de distintos países gracias a su sistema de premios, que rompe con el modelo tradicional. Participan en su organización ocho naciones: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

Lo que hace especial a Eurodreams es que sus premios no se entregan en un solo pago, sino en forma de ingresos mensuales durante un periodo determinado, lo que le da un carácter distintivo frente a otras loterías.

Cómo jugar a Eurodreams

Los boletos pueden comprarse tanto online, a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, como en administraciones de lotería y puntos de venta autorizados.

Resultados del sorteo de Eurodreams de hoy

Los números premiados en el sorteo de Eurodreams de este lunes 12 de enero son los siguientes:

Combinación ganadora: 9, 15, 18, 23, 27 y 31.

Número sueño: 1.

Premios de Eurodreams

Eurodreams destaca por ofrecer premios en formato de “sueldos” mensuales. Cada categoría ofrece una cantidad fija durante un tiempo concreto. El premio principal tiene una particularidad: si hay más de tres ganadores, se reparte el importe total entre ellos.

1.ª categoría: 30.000 € al mes durante 30 años.

2.ª categoría: 2.000 € al mes durante 5 años.

3.ª categoría: 1.000 € al mes durante 1 año.

4.ª categoría: 100 € al mes durante 1 año.

5.ª categoría: 10 € al mes durante 1 año.

6.ª categoría: Reintegro de 2,50 €.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar?

Aunque los premios son muy atractivos, alcanzar los de mayor cuantía es complicado. La probabilidad de conseguir el premio principal —30.000 € mensuales durante 30 años— es de 1 entre 23.030.280. A partir de la segunda categoría, las opciones de ganar aumentan, con sueldos más modestos pero más accesibles, como los 2.000 € al mes durante cinco años.