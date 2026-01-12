Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
LAE

Eurodreams: comprobar sorteo del lunes 12 de enero

Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años con este sorteo

Sorteo de Eurodreams lunes 12 enero 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Eurodreams es la lotería más nueva dentro del panorama europeo. Presentada en noviembre de 2023, no tardó en convertirse en una propuesta llamativa para jugadores de distintos países gracias a su sistema de premios, que rompe con el modelo tradicional. Participan en su organización ocho naciones: Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

Lo que hace especial a Eurodreams es que sus premios no se entregan en un solo pago, sino en forma de ingresos mensuales durante un periodo determinado, lo que le da un carácter distintivo frente a otras loterías.

Cómo jugar a Eurodreams

Los boletos pueden comprarse tanto online, a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado, como en administraciones de lotería y puntos de venta autorizados.

Resultados del sorteo de Eurodreams de hoy

Los números premiados en el sorteo de Eurodreams de este lunes 12 de enero son los siguientes:

  • Combinación ganadora: 9, 15, 18, 23, 27 y 31.
  • Número sueño: 1.

Premios de Eurodreams

Eurodreams destaca por ofrecer premios en formato de “sueldos” mensuales. Cada categoría ofrece una cantidad fija durante un tiempo concreto. El premio principal tiene una particularidad: si hay más de tres ganadores, se reparte el importe total entre ellos.

  • 1.ª categoría: 30.000 € al mes durante 30 años.
  • 2.ª categoría: 2.000 € al mes durante 5 años.
  • 3.ª categoría: 1.000 € al mes durante 1 año.
  • 4.ª categoría: 100 € al mes durante 1 año.
  • 5.ª categoría: 10 € al mes durante 1 año.
  • 6.ª categoría: Reintegro de 2,50 €.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar?

Aunque los premios son muy atractivos, alcanzar los de mayor cuantía es complicado. La probabilidad de conseguir el premio principal —30.000 € mensuales durante 30 años— es de 1 entre 23.030.280. A partir de la segunda categoría, las opciones de ganar aumentan, con sueldos más modestos pero más accesibles, como los 2.000 € al mes durante cinco años.

Otros Sorteos

La Primitiva

Bonoloto

Bonoloto

Cupón diario de la ONCE

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Castilla y León

El idilio de Orson Welles con Castilla y León

Noelia Ferreiro
Aeropuerto de Portland

Portland revoluciona el universo de los aeropuertos

Toni García

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Baliza de emergencia V16 homologada por la DGT con geolocalización 3.0. COMPRA POR 39,85€
escaparate
Calentador de manos eléctrico con 4 niveles de temperatura y una duración de hasta 9 horas. COMPRA POR 12,63€
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.4 y reducción de ruido. COMPRA POR 23,99€ (73% DE DESCUENTO)
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 16,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_