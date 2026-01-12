Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 12 de enero

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie.

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

El cupón diario de la ONCE es uno de los sorteos más emblemáticos y conocidos en España. Su fama se debe no solo a la gran variedad de premios que ofrece, sino también a su celebración diaria de lunes a jueves, lo que brinda a los jugadores numerosas oportunidades de probar suerte.

Desde que empezó a comercializarse en 1984, el juego ha mantenido prácticamente intacta su dinámica: los participantes compran un cupón con un número de cinco cifras y una serie. Si ambas coinciden exactamente con el número ganador, se obtiene el primer premio de 500.000 euros. Además, se reparten miles de premios adicionales según las cifras que coincidan con el número premiado.

Resultados del Cupón diario de la ONCE hoy

Los números premiados del sorteo del Cupón diario de la ONCE de este lunes 12 de enero de 2025 son los siguientes:

Número: 50660.

Serie: 020.

Premios del Cupón diario

1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

405.000 premios de 2 € a la última cifra.

¿Qué otros sorteos ofrece la ONCE?

Además del sorteo del cupón diario de lunes a jueves, la ONCE ofrece un sinfín de posibilidades para ser agraciado con sus numerosos premios. Además de los sorteos extraordinarios en fechas especiales, se celebran otros de forma habitual.

Entre los sorteos extraordinarios destaca el Sorteo del Día del Padre o el Sorteo Extra del Día de la Madre, que se celebra todos los años el primer domingo de mayo.

Además, entre los sorteos habituales, tenemos el Cuponazo, que se celebra los viernes y ofrece premios millonarios, el Sueldazo Fin de Semana, con sorteos los sábados y domingos, que incluye premios en efectivo y sueldos mensuales durante 20 años.

También hay otros menos frecuentes como el sorteo europeo Eurojackpot o el Triplex de la ONCE que se realiza de forma diaria con varios sorteos al día.