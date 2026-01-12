La Primitiva: comprobar sorteo del lunes 12 de enero

Los sorteos de La Primitiva se celebran tres veces por semana: los lunes, los jueves y los sábados.

Consulta todos los números premiados del sorteo de este lunes

La Primitiva es una de las loterías más emblemáticas de España. Su historia comienza en 1763, cuando fue creada bajo el nombre de “lotería por números”. Aunque estuvo un periodo sin celebrarse, volvió a ponerse en marcha en 1985 con la denominación que mantiene hoy.

Este sorteo reparte premios en varias categorías, determinadas por la cantidad de números acertados. Las recompensas abarcan desde tres aciertos hasta la Categoría Especial, que exige acertar los seis números ganadores y el reintegro. Además, los jugadores pueden añadir el Joker, un juego complementario basado en un código de siete cifras que ofrece premios adicionales.

El importe de los premios varía en función de la recaudación total y del número de acertantes en cada categoría.

Resultados de la Primitiva de hoy

Los números premiados de la Primitiva de este lunes 12 de enero son los siguientes:

Combinación ganadora: 2, 16, 18, 20, 43, 46,

Complementario: 19.

Reintegro: 6.

El Joker: 1, 6, 3, 2, 6, 8 y 1.

Todas las categorías de premios

Categoría Especial: Se aciertan los seis números ganadores más el reintegro. El bote puede superar los 10 millones de euros, según el acumulado. Primera Categoría: Seis aciertos. El premio ronda el millón de euros. Segunda Categoría: Cinco aciertos más el número complementario. Premios de unos 40.000 euros. Tercera Categoría: Cinco aciertos. Aproximadamente 1.500 euros. Cuarta Categoría: Cuatro aciertos. Alrededor de 50 euros. Quinta Categoría: Tres aciertos. Premio fijo de 8 euros. Reintegro: Acertar el número de reintegro. Se devuelve el importe jugado, normalmente 1 euro.

¿Cómo participar en La Primitiva?

Para jugar, se puede optar por una apuesta simple o una apuesta múltiple.

En la apuesta simple, se eligen seis números del 1 al 49 en un boleto, ya sea en una administración de lotería o mediante la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado

En la apuesta múltiple, se pueden seleccionar más de seis números, sin un límite fijo, tanto de forma presencial como online.