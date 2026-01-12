Ir al contenido
Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 12 de enero

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

Sorteo de la Bonoloto lunes 12 enero 2026
El País
El País
Madrid
Desde 1988, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) celebra diariamente el sorteo de la Bonoloto, que tiene lugar en el Salón de Sorteos y se realiza todos los días de la semana, de lunes a domingo. Este juego fue creado con la idea de ofrecer a los participantes la opción de tentar a la suerte cada día.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este lunes 12 de enero han sido los siguientes:

  • Combinación ganadora: 13, 19, 24, 34, 44 y 46.
  • Número complementario: 14.
  • Reintegro: 6.

Todos los Premios del sorteo

La Bonoloto distribuye premios según el número de aciertos obtenidos:

  • 1.ª categoría: 6 aciertos.
  • 2.ª categoría: 5 aciertos + complementario.
  • 3.ª categoría: 5 aciertos.
  • 4.ª categoría: 4 aciertos.
  • 5.ª categoría: 3 aciertos.
  • Reintegro: acierto del número de reintegro.

El importe de los premios depende de la recaudación total y del número de acertantes en cada categoría.

¿Cómo se juega?

En la Bonoloto, cada jugador debe seleccionar seis números entre el 1 y el 49 para formalizar su apuesta. La elección puede hacerse de manera manual o automáticamente mediante el sistema de las administraciones de lotería.

Hay dos formas de participar:

  • Apuesta simple: se eligen seis números.
  • Apuesta múltiple: permite seleccionar hasta 11 números por combinación.

En cada sorteo se extraen seis números ganadores, además de un número complementario y un reintegro, que determinan las distintas categorías de premios.

