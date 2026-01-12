Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 12 de enero

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo.

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora

Desde 1988, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) celebra diariamente el sorteo de la Bonoloto, que tiene lugar en el Salón de Sorteos y se realiza todos los días de la semana, de lunes a domingo. Este juego fue creado con la idea de ofrecer a los participantes la opción de tentar a la suerte cada día.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este lunes 12 de enero han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 13, 19, 24, 34, 44 y 46.

Número complementario: 14.

Reintegro: 6.

Todos los Premios del sorteo

La Bonoloto distribuye premios según el número de aciertos obtenidos:

1.ª categoría: 6 aciertos.

2.ª categoría: 5 aciertos + complementario.

3.ª categoría: 5 aciertos.

4.ª categoría: 4 aciertos.

5.ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: acierto del número de reintegro.

El importe de los premios depende de la recaudación total y del número de acertantes en cada categoría.

¿Cómo se juega?

En la Bonoloto, cada jugador debe seleccionar seis números entre el 1 y el 49 para formalizar su apuesta. La elección puede hacerse de manera manual o automáticamente mediante el sistema de las administraciones de lotería.

Hay dos formas de participar:

Apuesta simple: se eligen seis números.

Apuesta múltiple: permite seleccionar hasta 11 números por combinación.

En cada sorteo se extraen seis números ganadores, además de un número complementario y un reintegro, que determinan las distintas categorías de premios.