Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 12 de enero
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, según el número de aciertos en la combinación ganadora
Desde 1988, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) celebra diariamente el sorteo de la Bonoloto, que tiene lugar en el Salón de Sorteos y se realiza todos los días de la semana, de lunes a domingo. Este juego fue creado con la idea de ofrecer a los participantes la opción de tentar a la suerte cada día.
Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy
Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este lunes 12 de enero han sido los siguientes:
- Combinación ganadora: 13, 19, 24, 34, 44 y 46.
- Número complementario: 14.
- Reintegro: 6.
Todos los Premios del sorteo
La Bonoloto distribuye premios según el número de aciertos obtenidos:
- 1.ª categoría: 6 aciertos.
- 2.ª categoría: 5 aciertos + complementario.
- 3.ª categoría: 5 aciertos.
- 4.ª categoría: 4 aciertos.
- 5.ª categoría: 3 aciertos.
- Reintegro: acierto del número de reintegro.
El importe de los premios depende de la recaudación total y del número de acertantes en cada categoría.
¿Cómo se juega?
En la Bonoloto, cada jugador debe seleccionar seis números entre el 1 y el 49 para formalizar su apuesta. La elección puede hacerse de manera manual o automáticamente mediante el sistema de las administraciones de lotería.
Hay dos formas de participar:
- Apuesta simple: se eligen seis números.
- Apuesta múltiple: permite seleccionar hasta 11 números por combinación.
En cada sorteo se extraen seis números ganadores, además de un número complementario y un reintegro, que determinan las distintas categorías de premios.
