El Mercosur completa con el voto de Paraguay la ratificación del acuerdo comercial con la UE

Paraguay ha culminado el proceso de ratificación de los países de Mercosur al acuerdo comercial con la Unión Europea. La aprobación del pacto por unanimidad en la Cámara de Diputados paraguaya este martes sigue los pasos que dieron en las semanas previas los congresos de los otros tres estados fundadores del bloque sudamericano: Brasil, Argentina y Uruguay. Tras la ratificación parlamentaria y el visto bueno de la UE para su aplicación provisional —mientras está bajo revisión del Tribunal Europeo—, se prevé que el acuerdo que eliminará más del 90% de los aranceles comerciales entre los dos bloques entre en vigor en mayo.

El diputado oficialista Juan Manuel Añazco, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, definió como un hito el pacto firmado entre el Mercosur y la UE en Asunción después de 26 años de negociaciones. Durante el debate, Añazco subrayó que productos locales como carne, azúcar y biocombustibles se verán beneficiados por las exenciones contempladas en el acuerdo, aunque en la mayoría de los casos la eliminación de aranceles está prevista solo para algunas cuotas.

La UE incluyó a última hora salvaguardas para reducir las reticencias del sector agrícola y ganadero europeo a un acuerdo que los obliga a competir con una de las regiones líderes en producción de alimentos. La nueva medida proteccionista generó críticas desde los países sudamericanos, pero, aun así, la expectativa desde este lado del Atlántico es grande. “Paraguay exporta solo el 2% de su carne bovina a Europa, pero es el mercado con mayor valor y el acuerdo nos permite mejores precios y diversifica la torta de exportación”, dice el productor Carlos Pedretti, de la Asociación Rural del Paraguay. A día de hoy, los principales mercados de exportación son Chile, Estados Unidos, Brasil y Taiwán.

Pedretti recuerda que la cuota aceptada por la UE para carne vacuna procedente de Mercosur es de 99.000 toneladas a repartir entre los cuatro países miembros. “Representa apenas el equivalente de dos hamburguesas por habitante de la UE por año, o sea, nada. Los grandes ganadores son los burócratas de los diferentes países”, lamenta. Este productor ganadero cree que el mercado paraguayo es muy complementario con el europeo y confía en que la reducción de obstáculos comerciales facilite la importación de genética ganadera, de maquinaria y de equipos de forraje que permitan aumentar la productividad del campo paraguayo.

Decisión estratégica

El presidente paraguayo, Santiago Peña, calificó el acuerdo comercial como una decisión estratégica en un contexto de crecientes tensiones globales. La errática política arancelaria de Trump facilitó que la UE terminara por firmar un pacto al que se resistió durante los últimos años.

“Avanzar en la cooperación entre regiones que comparten valores y una visión abierta al comercio internacional envía una señal muy importante al mundo”, afirmó Peña la semana pasada durante las reuniones anuales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Asunción.

El acuerdo supone un balón de oxígeno para el Mercosur, atravesado por grandes diferencias internas y pedidos de flexibilización por parte de socios como Argentina y Paraguay.