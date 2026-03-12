Ilan Goldfajn: “En este mundo más fragmentado y polarizado, Latinoamérica puede ofrecer cadenas de suministro seguras”

Con vastas reservas de cobre, litio y tierras raras, América Latina puede convertirse en un proveedor clave de minerales críticos para la industria tecnológica, de automóviles eléctricos y energías renovables. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera que este sector es uno de los que tienen mayor potencial en la región, como puede observarse en el interés que despierta durante las Reuniones anuales del organismo celebradas esta semana a las afueras de Asunción.

El titular del BID, Ilan Goldfajn, admitió que todavía no es posible saber qué impacto tendrá en las economías latinoamericanas el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán y el aumento del precio del petróleo, pero sí que han resistido bien los últimos cimbronazos globales y por ese motivo se abren nuevas oportunidades. “En este mundo más fragmentado y polarizado, Latinoamérica puede ofrecer cadenas de suministro que sean seguras”, dijo este jueves en rueda de prensa.

Ilan Goldfajn en Luque, Paraguay, este jueves. Juan Pablo Pino (EFE)

Goldfajn anunció que el organismo contará con una capacidad de financiación de 500.000 millones de dólares para los próximos diez años, el doble que esta década. Entre los objetivos está fortalecer el crecimiento regional, crear empleo, reducir la pobreza, ampliar mercados e impulsar la integración regional.

Una de las oportunidades de desarrollo, señaló, son los citados minerales, que codician tanto Estados Unidos, como China y la Unión Europea para la transición energética y tecnológica en curso. “América Latina concentra una porción significativa de la oferta de minerales críticos”, dijo Goldfajn, antes de señalar que el objetivo de la mayoría de países es ir más allá de la mera extracción y exportación y crear valor agregado. “Queremos procesar, manufacturar, refinar y generar empleo en la región”, señaló el titular del BID.

El banco está comprometido a financiar proyectos que vayan en esa dirección. El camino a recorrer, sin embargo, es arduo. La minería metalífera es el motor económico de algunos países latinoamericanos, como Chile y Perú, pero el desafío es agregarle valor. En otros, como Argentina, hay mucho por hacer. Falta exploración, infraestructura de transporte y también inversiones. “Creemos que es momento para invertir en Argentina”, dijo el director de BID Invest, James Scriven. El año pasado, se canalizaron 1.800 millones de dólares en Argentina a través de BID Invest, el brazo del banco que apoya a empresas y proyectos privados.

Ilan Goldfajn durante una conferencia en Paraguay. BID

Este 2026 se mantiene el interés por Argentina, anticipó Scriven. Puso como ejemplo el proyecto de litio Rincón, en la provincia norteña de Salta, que llevará adelante el gigante minero británico-australiano Rio Tinto. Esta miércoles se anunció que recibirá financiación por 1.175 millones de dólares de cuatro entidades internacionales: BID Invest, la Corporación Financiera Internacional, Export Finance Australia y el Banco Japonés de Cooperación Internacional. “[Río Tinto] no necesita dinero para la extracción, pero sí para construir la infraestructura alrededor que permita transportar los minerales”, detalló. Scriven agregó que el BID colabora también en la comunicación con las comunidades, preocupadas por el uso intensivo de agua por parte de la minería y por el riesgo de contaminación de la actividad.

Varios países de la región han bajado impuestos en busca de inversiones. Es el caso de Argentina, que en 2024 aprobó un régimen de incentivos que ofrece generosos beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros a las compañías que inviertan en proyectos energéticos y mineros. También de Paraguay, que ha promulgado leyes económicas que reducen la carga impositiva para las inversiones extranjeras. Consultado por la necesidad de subsidiar a estas grandes empresas en un escenario fiscal ajustado, Goldfajn respondió que Latinoamérica tiene la posibilidad de ganar competitividad a medida que se creen cadenas seguras de suministro, con contratos a largo plazo de entre 20 y 30 años, que harán cada vez menos necesarios esos subsidios.