La Corte Suprema de Guatemala reconoce que se vulneraron los derechos del periodista José Rubén Zamora

La Justicia ampara definitivamente a Zamora al determinar que los tribunales “se excedieron en sus atribuciones”. “Abre la puerta a que eventualmente sea declarado inocente, así que ya no debería volver a prisión”, afirma su hijo

La Corte Suprema de Guatemala determinó que las autoridades judiciales vulneraron el derecho constitucional al debido proceso del periodista José Rubén Zamora y que se “excedieron en sus atribuciones” en el proceso en su contra. Zamora fue beneficiado a inicios de febrero con arresto domiciliario tras pasar más de 800 días en la prisión militar de Mariscal Zavala. Los magistrados de la Suprema decidieron amparar de forma definitiva al periodista, quien ha denunciado una persecución política por sacar a luz casos de corrupción que incluyen a nombres de figuras poderosas del país centroamericano, entre ellos el expresidente Alejandro Giammattei. Tras el fallo a su favor, el periodista puede seguir bajo libertad condicional los procesos que se mantienen vigentes en su contra. “No es solo una decisión legal. Es una verdad que queda registrada: nunca debió estar preso”, afirma su hijo, José Carlos Zamora.

El proceso judicial contra Zamora ha sido calificado por organizaciones internacionales y parte de la prensa extranjera como represalia política. “He estado fundamentalmente secuestrado”, dijo el periodista a este periódico en febrero, tras su liberación. Fue detenido en julio de 2022, acusado de chantaje, tráfico de influencias y lavado de dinero. En junio de 2023 fue condenado a seis años por lavado, con una multa de 300.000 quetzales (unos 37.500 dólares) y absuelto de los otros cargos. El fundador de elPeriódico obtuvo arresto domiciliario en 2024, pero solo durante cinco meses. Más tarde, otra instancia aceptó un recurso por vicios procesales y volvió a ordenar un nuevo debate.

“Los fallos que lo llevaron a prisión fueron declarados ilegítimos, arbitrarios y sin fundamento. Más de 1,295 días preso sin pruebas”, dijo su hijo en referencia al total de días que su padre ha estado en prisión. “Lo tuvieron detenido arbitrariamente por casi cuatro años sin proceso, sin pruebas, ni condena. Si lo hubieran condenado, ya hubiera cumplido la pena. La Corte Suprema está reconociendo que se vulneraron sus derechos (y que las salas de apelaciones emitieron resoluciones ilegales). Esos procesos, eventualmente llegarán a declararlo inocente, así que ya no debería volver a prisión”, comenta José Zamora.

El fallo de los magistrados establece que las autoridades judiciales que han perseguido a José Rubén Zamora vulneraron el principio constitucional del debido proceso y se “excedieron en sus atribuciones”. El periodista ha criticado la beligerancia con la que han actuado instituciones como la Fiscalía, encabezada por la controvertida fiscal Consuelo Porras. “Creo que se volvió un odio visceral”, dijo a este periódico. “Ellos creen que están en una cruzada contra el comunismo. Comenzaron una campaña millonaria para persuadir a la gente de que el tema no era impunidad y corrupción frente a justicia, sino extrema izquierda contra extrema derecha. Polarizaron a la sociedad y al final se volvió algo personal”, explicó.