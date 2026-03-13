Socios de Mercosur piden integración interna ante la entrada en vigor del acuerdo con la UE

La libre circulación que rige dentro de la Unión Europea no ocurre en el interior de Mercosur, el bloque conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Cada país tiene sus aduanas y sus certificaciones, y los trámites para cruzar alguno de los pasos fronterizos pueden demorar horas. La falta de integración interna es vista como un obstáculo de cara a la inminente entrada en vigor del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur y los gobiernos más aperturistas, encabezados por el del argentino Javier Milei, piden cambios urgentes. “Debemos apuntar a que el comercio fluya sin barreras dentro del Mercosur e ir hacia una real convergencia regulatoria, porque sino no va a ser práctico”, dijo este viernes el secretario argentino de integración productiva, Pablo Lavigne, durante las reuniones anuales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que se celebran esta semana en Asunción.

Lavigne señaló que tienen que potenciar el intercambio de información entre aduanas e integrarlas como paso previo a “eliminarlas físicamente”. Las declaraciones contrastan con los hechos: desde Paraguay lamentan que cruzar hacia Argentina es más lento que hacia Brasil. “La idea de un Mercosur integrado no ha prosperado nunca, hemos quedado a merced de muchos obstáculos para llevar adelante una unión aduanera”, lamenta el analista paraguayo Mario Paz Castaing”. Este experto en relaciones internacionales cree que el acuerdo con la UE “otorga un balón de oxígeno al Mercosur” en un momento con grandes cuestionamientos internos y celebra que la integración vuelva a ponerse sobre la mesa.

Desde el BID destacan su trabajo para hacer más ágiles y seguros los puestos fronterizos. “Construir carreteras y puentes es muy importante, pero la realidad es que si no se aborda de manera integral la mejora del paso transfronterizo entre países, el impacto se ve reducido”, opina la vicepresidenta para países del BID, Anabel González. El organismo internacional impulsa el uso de tecnología para controlar el cruce de camiones y mejoras administrativas para “evitar duplicidades y procesos innecesarios y costosos”.

El presidente paraguayo, Santiago Peña, pidió que el acuerdo no se limite a “vender y comprar sin impuestos”, sino a una integración en todos los aspectos que permita ganar competitividad a las empresas del Mercosur y atraer inversiones. “Ante los desafíos globales que tenemos, América Latina puede y debe ser parte de las soluciones”, subrayó Peña al destacar que se trata de un continente capaz de proveer al mundo alimentos, energía y minerales.

Si se cumple el calendario previsto, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la UE entrará en vigor el 1 de mayo. Faltan menos de dos meses, pero todavía persiste un aire de incredulidad por un pacto que tardó 26 años en concretarse. “Hay expectativa, pero pocos movimientos concretos porque nadie sabe muy bien todavía cómo va a ser”, comenta una fuente diplomática en los pasillos del centro de convenciones de la Conmebol donde se celebra la reunión del BID. “Paraguay puede ser uno de los países más beneficiados porque su economía es muy complementaria con la de la UE, más que la de Argentina y Brasil, que están más industrializados”, agrega.

Cuando entre en vigor, Mercosur y la UE conformarán un mercado integrado de más de 720 millones de personas. Los dos bloques juntos representan cerca del 25% del PBI mundial y el 35% del comercio global. Las economías del Mercosur se verán beneficiadas por un aumento de las exportaciones agroindustriales, energéticas y de minerales. Para la UE, supone obtener acceso preferencial a un bloque que tradicionalmente ha mantenido un alto grado de protección de su mercado, lo que convierte este acuerdo en una oportunidad estratégica para las empresas europeas y ayuda a reducir dependencias económicas en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas.

Se prevé que las exportaciones de la UE al Mercosur aumenten en un 39%, mientras que las exportaciones del Mercosur a la UE aumentarían en un 17% (48.700 millones de dólares y 8.900 millones de dólares, respectivamente).