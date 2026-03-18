Retirados de internet más de 1.100 horas de audios yihadistas

Una amplia operación policial internacional coordinada por la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) ha permitido retirar de internet más de 1.100 horas de audios (el equivalente a 46 días de escucha continua) de contenido violento utilizado por redes yihadistas y, en menor medida, grupos de extrema derecha para captar nuevos seguidores. Se trata, en su mayoría, de discursos de líderes terroristas y nasheed, temas musicales islamistas que tienen ritmos pegadizos que incluyen sonidos de disparos o el entrechocar de sables, a los que los expertos policiales consideran muy eficaces para atraer nuevos adeptos entre los jóvenes. Europol destaca en una nota que “las canciones están diseñadas para provocar respuestas emocionales, evocar ira o agravio, y glorificar el sacrificio y el martirio. También refuerzan la identidad grupal mediante narrativas que retratan una lucha entre ‘nosotros’ y ‘ellos’, promoviendo la pureza ideológica o religiosa y la lealtad a la causa”.

En el operativo policial ―denominado Días de Acción de Referencia (RAD en sus siglas en inglés) y que se desarrolló entre el 19 de febrero y el 3 de marzo pasados― han participado 13 países europeos, entre ellos España, a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO, dependiente del Ministerio del Interior). La labor del CITCO se ha plasmado en la retirada de material sonoro extremista en más de 11.300 direcciones (el 65%) de las 17.298 localizadas en 40 plataformas digitales durante el dispositivo.

No es la primera vez que se lanza una operación internacional de estas características. Entre el 14 de abril y 27 de mayo del año pasado, se localizaron y retiraron más de 2.000 contenidos de propaganda terrorista de todo signo, mayoritariamente vinculados al yihadismo y formados por videos cortos, memes y otros formatos visuales elaborados específicamente para atraer a los jóvenes. Estos estaban alojados en perfiles de las redes sociales más populares, como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X y Pinterest.

En esta ocasión, sin embargo, el foco ha estado puesto en archivos de audio ante el creciente uso de este formato para la difusión de material violento. “A diferencia de los vídeos o las imágenes, la propaganda sonora suele ser más difícil de moderar. Identificar mensajes extremistas requiere experiencia lingüística y comprensión contextual, lo que permite que dicho contenido circule durante largos periodos sin ser detectado. Esto puede crear un punto ciego en internet, con propaganda terrorista y extremista fácilmente accesible para individuos vulnerables a la radicalización”, explica Europol. “Las piezas musicales pueden percibirse inicialmente como elementos culturales o inspiracionales y convertirse en una vía de entrada para audiencias más amplias”, añade el Ministerio del Interior. En enero, un tribunal sueco consideró probado en la sentencia que condenaba a siete años y medio de cárcel a un joven de origen sirio y nacionalidad sueca por preparar un atentado en un festival cultural en Estocolmo, que este se había radicalizado escuchando nasheed.

En abril de 2023, España se convirtió en el primer país europeo en solicitar la eliminación de materiales terroristas tras descubrir un video que hacía proselitismo yihadista en una biblioteca digital de acceso libre en la red. Tres meses después, Interior comenzó a utilizar Perci, una herramienta informática diseñada por Europol para acelerar las solicitudes que los Estados envían a las empresas tecnológicas para que estas retiren inmediatamente el contenido delictivo de sus plataformas y bases de datos sin necesidad de una orden judicial. Perci permitió en diciembre de 2023 coordinar con otros países europeos una operación similar a la conocida ahora que entonces logró detectar la existencia de 827 páginas web que incluían materiales de instrucción y manuales utilizados por terroristas, en su mayor parte de ideología yihadista, y comunicárselo a estas compañías para que los bloqueasen y evitar que se convirtieran en virales. La inmensa mayoría de esos contenidos fueron retirados en el plazo máximo de una hora.