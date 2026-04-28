PSG - Bayern Múnich, en directo | El Bayern controla el partido en los primeros minutos

El conjunto alemán se adueña de la pelota en el inicio de la primera mitad, pero sin crear ocasiones claras

El Bayern de Múnich y el PSG se enfrentan en la primera semifinal de la Champions League este martes. Por ahora es el conjunto bávaro el dueño del balón, pero no está pudiendo generar ocasiones claras. El duelo entre el líder de la Ligue 1 y vigente ganador de la Champions contra el flamante campeón de la Bundesliga, que viene de eliminar al Real Madrid en cuartos, se presenta como una final anticipada entre los dos grandes favoritos para levantar la máxima competición europea.