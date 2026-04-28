PSG - Bayern Múnich, en directo | El Bayern controla el partido en los primeros minutos
El conjunto alemán se adueña de la pelota en el inicio de la primera mitad, pero sin crear ocasiones claras
El Bayern de Múnich y el PSG se enfrentan en la primera semifinal de la Champions League este martes. Por ahora es el conjunto bávaro el dueño del balón, pero no está pudiendo generar ocasiones claras. El duelo entre el líder de la Ligue 1 y vigente ganador de la Champions contra el flamante campeón de la Bundesliga, que viene de eliminar al Real Madrid en cuartos, se presenta como una final anticipada entre los dos grandes favoritos para levantar la máxima competición europea.
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Barcola 🇫🇷 𝗥𝗘𝗠𝗣𝗟𝗔𝗖𝗔𝗡𝗧 ❌
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Tarjeta amarilla para Marquinhos, primera del partido, por una falta sobre Luis Díaz.
Sacó Kimmich abriendo para Olise y el uno contra uno del extremo francés acabó en un despeje de la defensa parisina.
Turno para el Bayern, acumulando pases en campo contrario, finalmente falta de Zaire - Emery sobre Kane, en una posición lejana y muy centrada.
Intenta controlar la posesión el París Saint Germain, con una posesión muy larga, en un intento de bajar el ritmo de partido.
Vaya duelo físico que veremos en la banda derecha del PSG, con Achraf midiéndose con Davies...
Primeras acciones con robos mutuos y muchas imprecisiones propias de los primeros minutos.
Lleno absoluto en el Parque de los Príncipes, ha habido juego de luces y fuegos artificiales justo antes de comenzar. Ambos equipos visten su primera euquipación habitual.
Saque clásico ya del PSG, directamente fuera de banda, para empezar el partido presionando arriba.
¡¡¡¡ARRANCA LA CHAMPIONS EN EL PARQUE DE LOS PRÍNCIPES!!!
¡Ya tenemos a los dos equipos sobre el césped y el himno de la Champions resonando en el Parque de los Príncipes! ¡Esto está a punto de empezar!
El colegiado encargado de impartir justicia será el suizo Sandro Scharer, que pitará su partido número 20 en la Champions League. Estará asistido en el VAR por el español Carlos Del Cerro Grande.
Kompany cuenta con la baja de Lennart Karl, Tom Bischof, Serge Gnabry y Raphaël Guerreiro lesionados y tendrá disponibles para posibles sustituciones a: Ulreich (P.S.), Urbig (P. S.), Min-Jae, Ito, Oflig, Pavic, Laimer, Goretzka y Jackson.
El entrenador español del PSG tiene la baja de Quentin Ndjantou por lesión, por lo que hoy estarán en el banquillo: Chevalier (P.S.), Renato Marín (P.S.), Beraldo, Zabarnyi, Lucas Hdez, Mayulu, Fabián, Dro, Kang-In Lee, Barcola, Mbaye y Gonzalo Ramos.
Vincent Kompany, que hoy está sancionado y no podrá dirigir a los suyos saldrá de inicio con los siguientes jugadores en París (4-2-3-1): Neuer; Stanisic, Upamecano, Tah, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Luis Díaz y Harry Kane. Aparece Davies en banda izquierda y Musiala recupera su sitio en la mediapunta.
¡¡¡Ya conocemos las alineaciones!!! Por parte local Luis Enrique ha decidido alinear de inicio a los siguientes once jugadores (4-3-3): Safonov; Achraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Zaire-Emery; Doue, Dembélé y Kvaratskhelia. Tal y como se esperaba, regresa al once Vitinha, tras superar sus molestias.
En cuartos se emparejó al Real Madrid, al que venció con muchos más problemas, ya que tras ganar en Madrid por 1-2, fue perdiendo 2-3 en Munich hasta conseguir anotar dos goles prácticamente en el descuento.
El Bayern Munich terminó la liguilla 2º clasificado con 21 puntos, gracias a sus 7 victorias y una sola derrota, lo que le permitió tener un camino un poco más despejado y accedió directamente a la ronda de Octavos, para enfrentarse y superar a la Atalanta por un contundente 10-2 global.
En dicha ronda, se enfrentó al Chelsea, al que derrotó por un contundente marcador global de 8 goles a 2. En Cuartos de final repitió rival inglés, y se deshizo del Liverpool también de manera inequívoca por un global de 4-0.
El París Saint Germain acabó la liguilla de Champions en la 11º posición, con 14 puntos sumados gracias a sus cuatro victorias, dos empates y 2 derrotas, lo que le obligó a acudir a una eliminatoria de playoff contra el Monaco, al que superó por un global de 5-4 para clasificarse para octavos de final.
Ambos conjuntos llegan liderando la clasificación liguera de sus campeonatos domésticos, si bien el Bayern ya ha logrado matemáticamente el título mientras que los parisinos aún tendrán que seguir sumando, ya que le sacan 6 puntos al 2º, el Lens, a falta de 12 puntos por disputarse.
El Bayern, por contra, querrá repetir el buen papel de visitante que realizó el en Bernabéu en la anterior ronda de cuartos, o el precedente en este mismo Parque de los Príncipes la campaña pasada, ambos duelos finalizados con 1-2 a favor de los bávaros.
El París Saint Germain intentará revalidar su condición de campeón actual, cosa que, salvo el Real Madrid, muy pocos equipos han conseguido en los últimos años. Para ello, Luis Enrique deberá superar a su bestia negra actual, ya que desde que ocupa el banquillo parisino, dos partidos contra el Bayern en Champions y dos derrotas, aunque en el pasado Mundial de Clubes la victoria si cayó del lado francés.
El Parque de los Príncipes será el escenario de este choque entre quizá los dos mayores aspirantes a la corona europea, y que finalmente, se cruzarán en semis sin que uno de ellos alcance la gran final.
¡¡¡Muy buenas noches a todos!!! Sean bienvenidos a la retransmisión de este partido entre el París Saint Germain Football Club y el FC Bayern Munich, perteneciente a la ida de la eliminatoria de semifinales de la Champions League. ¡Comenzamos con la previa del encuentro! (20.30.h)