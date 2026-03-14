Detenido en Melilla un reclutador yihadista reincidente por radicalizar a jóvenes musulmanas

El arrestado, que se encontraba en libertad vigilada, fue condenado en 2018 a cinco años y medio de cárcel por adoctrinar a chicas para enviarlas a zonas de Siria e Irak controladas por el ISIS

Nuevo golpe a las redes de captación del yihadismo en España. Agentes de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes en Melilla a un antiguo recluso yihadista de nacionalidad española acusado de radicalizar a mujeres jóvenes musulmanas, algunas menores de edad, según ha informado este sábado el Ministerio del Interior. El arrestado, de 40 años, ya había sido condenado en 2018 a cinco años y medio de cárcel por hechos similares y, de hecho, se encontraba por aquella sentencia bajo la medida de libertad vigilada cuando ha sido detenido. El hombre ingresó el viernes en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, acusado de los delitos de pertenencia a grupo terrorista, enaltecimiento y autoadoctrinamiento terrorista y adoctrinamiento a terceros.

En la sentencia por la que fue condenado hace cerca de seis años, los jueces consideraron probado que el ahora detenido estaba entonces al frente de una célula yihadista de la que formaban parte tres mujeres, cuya misión era la captación y radicalización de chicas a través de Facebook y la aplicación de mensajería Whatsapp. Entonces, se acercaba a ellas bajo el pretexto de colaborar en la profundización de sus conocimientos acerca del Islam, aunque su objetivo final era convencerlas para que se trasladaran a zonas de Siria e Irak, donde operaba el Estado Islámico (ISIS en sus siglas en inglés). El fallo recogía que buscaban “mujeres sensibles al mensaje yihadista, y dentro de las mismas, aquellas que tras un proceso de radicalización, evidenciaban un compromiso superior que podía concretarse en futuros desplazamientos”. En aquel juicio, reconoció los hechos.

Ahora, la investigación, en la que ha participado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ha revelado que, tras cumplir condena en 2023 por aquellos hechos, el expreso yihadista seguía realizando labores similares de captación. Para ello, utilizaba las redes sociales como primer paso para localizar chicas jóvenes vulnerables de entre 19 y 18 años (aunque también las había que no habían cumplido la mayoría de edad) que pudieran ser captadas. Tras unos primeros contactos a través de internet, el ahora detenido les proponía mantener reuniones en persona en las que “a través de la manipulación y el control, les hacía llegar los preceptos religiosos acordes a las organizaciones terroristas y les animaba a establecer contacto, a su vez, con otras jóvenes para adoctrinarlas en la causa”, destaca la Policía en una nota.

Según detallan fuentes cercanas a la investigación, para ello daba a las chicas consejos religiosos para que fueran “buenas musulmanas” y les mostraba vídeos en los que aparecían miembros del Estado Islámico y de Al Qaeda, así como atentados cometidos por ambos grupos terroristas. Durante el registro de su domicilio, los agentes se han incautado de varios dispositivos informáticos, así como de documentación en papel que están siendo analizados. Con este arresto, ya son 20 los presuntos yihadistas detenidos por las fuerzas de seguridad en España en lo que va de año, según un cálculo realizado por este diario a partir de las estadísticas oficiales del ministerio.

El arresto por segunda vez de este reclutador pone de manifiesto el interés creciente del yihadismo por sumar a sus filas a mujeres, sobre todo jóvenes. Un estudio del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET, entidad impulsada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo-Covite) publicado a finales de febrero apuntaba que, si bien, “de manera tradicional, la implicación de hombres en actividades yihadistas ha sido significativamente superior a la de las mujeres” y lo sigue siendo, “en los últimos años las mujeres han ido adquiriendo una mayor visibilidad debido a su creciente implicación”.

Así, en 2025 hubo ocho detenidas, cifra similar a las de los dos últimos años, ”lo que constata que este fenómeno no ha sido un simple hecho puntual, sino una tendencia que ya se ha consolidado", recalcaba el estudio del OIET. La mitad de las mujeres detenidas eran, además, menores de 25 años. Fuentes policiales señalan que, hasta ahora, en España la mayoría de las mujeres que han terminado encuadrándose en actividades yihadistas lo han hecho en labores de apoyo logístico, como el reclutamiento o la financiación, pero recuerdan que en otros países ya se les han intervenido planes para atentar.