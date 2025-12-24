Bonoloto: comprobar sorteo del miércoles 24 de diciembre
El sorteo de Bonoloto de este miércoles de Nochebuena se juega por un bote de 4,8 millones de euros
Loterías y Apuestas del estado sortea de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.
¿Cómo se juega a la Bonoloto?
La Bonoloto consiste en un sorteo en el que se deben escoger un mínimo de 6 números (del 1 al 49) para realizar cada una de las apuestas. Los números escogidos pueden ser seleccionados por cada jugador o de forma automática mediante las máquinas que existen en las administraciones de lotería.
Existen las apuestas simples, que son aquellas en las que se seleccionan 6 números, y también las apuestas múltiples, en las que se pueden seleccionar hasta 11 números.
Durante cada sorteo, además de los seis números ganadores, también se extraen un número complementario y un reintegro.
Resultados de la Bonoloto
En el sorteo de la Bonoloto de este miércoles 24 de diciembre los números premiados han sido los siguientes:
- La combinación ganadora:
- El complementario:
- El reintegro:
Bote de la Bonoloto de hoy
El sorteo de Bonoloto de este miércoles de Nochebuena se juega por un bote de 4,8 millones de euros.
Todos los premios de la Bonoloto
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:
- 1ª categoría (6 aciertos)
- 2ª categoría (5 aciertos + número complementario)
- 3ª categoría (5 aciertos)
- 4ª categoría (4 aciertos)
- 5ª categoría (3 aciertos)
- Reintegro
El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.
¿Dónde se puede ver la Bonoloto?
El Sorteo se celebra de lunes a domingo a partir de las 21:30 horas y se puede seguir a través de la página de SELAE. Para todos aquellos que no puedan seguir en directo el sorteo, desde la misma página se ofrecerán todos los números premiados escasos minutos después de concluir el sorteo.
