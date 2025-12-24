Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del miércoles 24 de diciembre

La ONCE celebra este sorteo de lunes a jueves y reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie

Cupón diario de la ONCE comprobar sorteo del miércoles 24 de diciembre de 2025
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El cupón diario de la ONCE se ha convertido en todo un clásico de los sorteos de lotería de España, no solo por todos los premios que reparte sino también por tratarse de un juego diario, en el que se puede probar suerte de lunes a jueves.

El formato del juego continúa intacto desde 1984 y se centra en décimos en los que es necesario contar con las cinco cifras más la serie del número ganador para recibir un primer premio de 500.000 euros. Además, se ofrecen miles de premios más en función del número de cifras que coincidan con el número premiado.

Todos los premios del Cupón Diario de la ONCE

Consulte todos los premios de la ONCE y recuerde, en un mismo cupón no son acumulables dos o más premios.

• 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.

• 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.

• 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.

• 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.

• 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.

• 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.

• 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.

• 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.

• 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.

• 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Horario y dónde ver el Cupón diario de la ONCE

Este sorteo se celebra de lunes a jueves a las 21:25 horas y se puede seguir a través de la página web oficial de JuegosOnce.es. Para aquellos que no puedan seguir el sorteo en vivo, desde la misma web se podrán consultar los números premiados escasos minutos después de terminar el sorteo.

Otros Sorteos

Bonoloto

Bonoloto

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Aceite de oliva aragonés

El aceite de oliva aragonés que se vende en Londres, pero no en Zaragoza

Almudena Ávalos
Almeria

Almería en ocho lugares singulares que no son Cabo de Gata

Paco Nadal

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El líder groenlandés responde a Trump: “Groenlandia es nuestro país. Nuestras decisiones se toman aquí”
  2. La revalorización de las pensiones queda en el aire por la negativa de la derecha a apoyar otras medidas sociales
  3. La cúpula de Vox votó por unanimidad la destitución de Javier Ortega Smith
  4. Juan Carlos Ferrero: “Más que dolor, siento pena; los finales siempre son tristes”
  5. Comprobar Lotería de Navidad 2025: consulta la lista de números premiados
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_