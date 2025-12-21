Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
Loterías

Bonoloto: resultados del sorteo del domingo 21 de diciembre

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado tiene en juego este domingo un bote valorado en 600.000 euros

Bonoloto sorteo 21 diciembre 2025
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Loterías y Apuestas del Estado celebra de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este domingo 21 de diciembre han sido los siguientes:

  • Combinación ganadora: 04, 18, 27, 31, 32, 37
  • Número complementario: 47
  • Reintegro: 3

Todos los Premios de la Bonoloto

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

  • 1ª categoría (6 aciertos)
  • 2ª categoría (5 aciertos + número complementario)
  • 3ª categoría (5 aciertos)
  • 4ª categoría (4 aciertos)
  • 5ª categoría (3 aciertos)
  • Reintegro

El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

Cómo cobrar la Bonoloto

Los premios menores o inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en los puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que son casi 11.000 en todo el país.

Por su parte, para poder cobrar los premios mayores (iguales o superiores a 2.000 euros) hay que acudir a las entidades financieras autorizadas por la SELAE (más de 6.000 oficinas bancarias).

¿A qué hora es la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo, a las 21:30 horas. Se pueden consultar los números ganadores en la página web de LAE y en EL PAÍS.

Otros Sorteos

gordo de la primitiva

Gordo de La Primitiva

Sueldazo fin de semana ONCE

Sueldazo de la ONCE

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Lotería de Navidad | El día de la ludopatía nacional

Sergio del Molino
Lotería de Navidad

Solución al desafío de la Lotería de Navidad: el número de décimos sí importa

Adolfo Quirós

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
  2. Manuel Bustos acepta seis meses de cárcel por cargar gastos privados a la Federación de Municipios
  3. Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
  4. Resultados de las elecciones en Extremadura, en directo | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero le faltan cuatro para la mayoría absoluta con el 79,31% escrutado
  5. Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_