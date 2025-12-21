Bonoloto: resultados del sorteo del domingo 21 de diciembre
El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado tiene en juego este domingo un bote valorado en 600.000 euros
Loterías y Apuestas del Estado celebra de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.
Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy
Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este domingo 21 de diciembre han sido los siguientes:
- Combinación ganadora: 04, 18, 27, 31, 32, 37
- Número complementario: 47
- Reintegro: 3
Todos los Premios de la Bonoloto
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:
- 1ª categoría (6 aciertos)
- 2ª categoría (5 aciertos + número complementario)
- 3ª categoría (5 aciertos)
- 4ª categoría (4 aciertos)
- 5ª categoría (3 aciertos)
- Reintegro
El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.
Cómo cobrar la Bonoloto
Los premios menores o inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en los puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que son casi 11.000 en todo el país.
Por su parte, para poder cobrar los premios mayores (iguales o superiores a 2.000 euros) hay que acudir a las entidades financieras autorizadas por la SELAE (más de 6.000 oficinas bancarias).
¿A qué hora es la Bonoloto?
El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo, a las 21:30 horas. Se pueden consultar los números ganadores en la página web de LAE y en EL PAÍS.
Otros Sorteos
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- Los jueces del Tribunal Penal Internacional se rebelan ante las sanciones de Trump: “No hay que ceder”
- Manuel Bustos acepta seis meses de cárcel por cargar gastos privados a la Federación de Municipios
- Oona Chaplin: “Le conté a James Cameron que vivía en una cabaña en los árboles y que estaba iniciando un proyecto de permacultura con una amiga”
- Resultados de las elecciones en Extremadura, en directo | El PP gana en Extremadura con 29 escaños, pero le faltan cuatro para la mayoría absoluta con el 79,31% escrutado
- Fernando Blasco, matemático: “Ganar el Gordo es más difícil que encontrar un regalo escondido en un asiento del Bernabéu”