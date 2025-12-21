Bonoloto: resultados del sorteo del domingo 21 de diciembre

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado tiene en juego este domingo un bote valorado en 600.000 euros

Loterías y Apuestas del Estado celebra de forma diaria la Bonoloto, de lunes a domingo este sorteo reparte multitud de premios para aquellos que cuenten con diferente número de aciertos en la combinación ganadora.

Resultados del sorteo de Bonoloto de hoy

Los números premiados en el sorteo de Bonoloto de este domingo 21 de diciembre han sido los siguientes:

Combinación ganadora: 04, 18, 27, 31, 32, 37

Número complementario: 47

Reintegro: 3

Todos los Premios de la Bonoloto

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

1ª categoría (6 aciertos)

2ª categoría (5 aciertos + número complementario)

3ª categoría (5 aciertos)

4ª categoría (4 aciertos)

5ª categoría (3 aciertos)

Reintegro

El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

Cómo cobrar la Bonoloto

Los premios menores o inferiores a 2.000 euros se pueden cobrar en los puntos de venta de la Red Comercial de Loterías, que son casi 11.000 en todo el país.

Por su parte, para poder cobrar los premios mayores (iguales o superiores a 2.000 euros) hay que acudir a las entidades financieras autorizadas por la SELAE (más de 6.000 oficinas bancarias).

¿A qué hora es la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo, a las 21:30 horas. Se pueden consultar los números ganadores en la página web de LAE y en EL PAÍS.