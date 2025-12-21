Gordo de La Primitiva: comprobar resultados del sorteo del domingo 21 de diciembre
El sorteo del Gordo de la Primitiva de este domingo tiene en juego un bote de 12,1 millones de euros
Loterías y Apuestas del Estado realiza cada domingo el sorteo de El Gordo de La Primitiva. En él, se reparten multitud de premios que dan la oportunidad de terminar la semana como millonario.
El sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra desde 1993, aunque entonces se jugaba de forma mensual. Solo 4 años después, en 1997, se modificó y pasó a ser semanal.
Entre los ocho premios a los que optan los participantes, el más destacado es el de primera categoría, que tiene una cantidad mínima garantizada de cinco millones de euros, aunque se puede acumular bote, como esta semana, que se reparten 12,1 millones de euros.
Resultados de el Gordo de la Primitiva
Los números premiados del Sorteo de este domingo han sido los siguientes:
- La combinación ganadora: 13, 20, 50, 51, 52
- Nº clave: 6
Reparto de premios de El Gordo de La Primitiva
El Gordo de La Primitiva reparte el 55% del total de la recaudación, distribuyéndose de la siguiente manera:
- 1ª Categoría (5+1): acertando los 5 números de la combinación ganadora más el Reintegro.
- 2ª Categoría (5+0): acertando los 5 números de la combinación ganadora.
- 3ª Categoría (4+1): acertando 4 números de la combinación ganadora más el reintegro.
- 4ª Categoría (4+0): acertando 4 números de la combinación ganadora.
- 5ª Categoría (3+1): acertando 3 números de la combinación ganadora más el reintegro.
- 6ª Categoría (3+0): acertando 3 números de la combinación ganadora.
- 7ª Categoría (2+1): acertando 2 números de la combinación ganadora más el reintegro.
- 8ª Categoría (2+0): acertando 2 números de la combinación ganadora.
Cómo y dónde ver el Gordo de la Primitiva
Loterías y Apuestas del Estado realiza cada domingo el sorteo de El Gordo de La Primitiva a las 21:40 horas. Se puede ver en directo a través de RTVE y de la página web de LAE.
Otros sorteos
