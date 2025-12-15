Eurodreams: comprobar sorteo del lunes 15 de diciembre
Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años con este sorteo
Eurodreams es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo, que se lanzó en noviembre de 2023 y ha captado la atención de jugadores de toda Europa debido a su estructura de premios única. Este juego está organizado por ocho países de Europa (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza) y destaca por todos los premios que ofrece a los afortunados, ya que no son solo un premio concreto sino diferentes cantidades premiadas a lo largo de varios años.
Los boletos para poder participar en Eurodreams se pueden adquirir en línea a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y también se pueden obtener de forma física en los diferentes puntos de venta autorizados como administraciones o tiendas.
El juego del EuroDreams
El juego se basa en seleccionar una combinación compuesta por seis números que oscilan entre el 1 y el 40, además de un número adicional, que debe ser escogido entre el rango del 1 al 5.
Los Premios del Eurodreams
- Primera categoría: 30.000 euros mensuales durante 30 años.
- Segunda categoría: 2.000 euros mensuales durante 5 años.
- Tercera categoría: 1.000 euros mensuales durante 1 año.
- Cuarta categoría: 100 euros mensuales durante 1 año.
- Quinta categoría: 10 euros mensuales durante 1 año.
- Sexta categoría: Reintegro de 2,50 euros.
¿Dónde se puede ver el sorteo?
El Eurodreams se celebra los lunes y los jueves a las 21:00 horas, y se puede seguir en directo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Una vez concluido el sorteo se podrán comprobar los números premiados a través de la misma página web oficial y a través de la página web de EL PAÍS.
