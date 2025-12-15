Eurodreams: comprobar sorteo del lunes 15 de diciembre

El Sorteo de Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años.

Loterías y Apuestas del Estado reparte un primer premio de 30.000 euros al mes durante 30 años con este sorteo

Eurodreams es la última incorporación a la familia de la lotería a nivel europeo, que se lanzó en noviembre de 2023 y ha captado la atención de jugadores de toda Europa debido a su estructura de premios única. Este juego está organizado por ocho países de Europa (Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza) y destaca por todos los premios que ofrece a los afortunados, ya que no son solo un premio concreto sino diferentes cantidades premiadas a lo largo de varios años.

Los boletos para poder participar en Eurodreams se pueden adquirir en línea a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado y también se pueden obtener de forma física en los diferentes puntos de venta autorizados como administraciones o tiendas.

El juego del EuroDreams

El juego se basa en seleccionar una combinación compuesta por seis números que oscilan entre el 1 y el 40, además de un número adicional, que debe ser escogido entre el rango del 1 al 5.

Los Premios del Eurodreams

Primera categoría : 30.000 euros mensuales durante 30 años.

Segunda categoría : 2.000 euros mensuales durante 5 años.

Tercera categoría : 1.000 euros mensuales durante 1 año.

Cuarta categoría : 100 euros mensuales durante 1 año.

Quinta categoría : 10 euros mensuales durante 1 año.

Sexta categoría: Reintegro de 2,50 euros.

¿Dónde se puede ver el sorteo?

El Eurodreams se celebra los lunes y los jueves a las 21:00 horas, y se puede seguir en directo a través de la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Una vez concluido el sorteo se podrán comprobar los números premiados a través de la misma página web oficial y a través de la página web de EL PAÍS.