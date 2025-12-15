Ir al contenido
CUPÓN DE LA ONCE

Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 15 de diciembre

La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves

Madrid -
Ir a los comentarios

El Sorteo del Cupón diario de la ONCE se ha convertido en uno de los más esperados durante toda la semana. De lunes a jueves se reparte un primer premio de 500.000 euros para los afortunados que cuenten con el número más la serie agraciados.

El Cupón Diario surgió en los primeros años de la organización nacional, fundada desde 1938 para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad visual. Desde el primer momento, los sorteos han ido evolucionando a la par que la ONCE se ha ido adaptando a las diferentes situaciones y novedades. En un primer momento, se trataba de boletos provinciales con números de tres cifras hasta llegar al formato más cercano a lo que conocemos en la actualidad, el formato nacional de cinco cifras y múltiples premios.

En 1984 se lanzó lo que conocemos hoy en día como Cupón diario de la ONCE bajo la campaña publicitaria “La ilusión de todos los días”.

Todos los premios del Cupón diario

  • 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
  • 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
  • 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
  • 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
  • 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
  • 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
  • 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
  • 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
  • 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
  • 405.000 premios de 2 € a la última cifra.

Horario y dónde ver el Cupón diario de la ONCE

El Sorteo del Cupón Diario se celebra de lunes a jueves a partir de las 21:25 horas. Se puede seguir en directo a través de la página web oficial de JuegosOnce.es.

