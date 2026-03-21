Detenido un hombre por quemar un piso con una mujer dentro en Les Franqueses del Vallès, Barcelona

En la vivienda vive la expareja del sospechoso, con antecedentes por maltrato. No hay heridos por el siniestro

Los Mossos d’Esquadra detuvieron la noche del viernes a un hombre acusado de provocar un incendio en un piso de Les Franqueses del Vallès (Barcelona) en el que se encontraba una mujer, que resultó ilesa. Según fuentes policiales, el sospechoso, con antecedentes por maltrato doméstico, intentó huir por un balcón antes de ser arrestado.

Fuentes próximas a la investigación han explicado a EFE que el hombre, de 26 años, acudió el viernes por la tarde a la vivienda, ubicada en la calle de Sant Joaquim de Les Franqueses del Vallès. Allí mantuvo una discusión con una mujer con la que había tenido una relación sentimental.

Esas mismas voces explican que, horas después, el sospechoso regresó al piso y le prendió fuego. En ese momento, sin embargo, allí estaba otra mujer, con la que no tenía ningún tipo de relación.

El incendio se declaró hacia las 23.30. Los vecinos del edificio evacuaron por sus propios medios antes de la llegada de los Bombers de la Generalitat, que desplazaron seis dotaciones al lugar. Al acceder al inmueble y al resto del bloque, los efectivos no localizaron a nadie en el interior. Las llamas quedaron extinguidas poco antes de la medianoche.

El incendio no causó heridos, según confirmaron fuentes de los Mossos, que han abierto una investigación para esclarecer los motivos que llevaron al detenido a iniciar el fuego. El presunto autor del fuego, que aún no ha pasado a disposición judicial, tiene antecedentes por maltrato en el ámbito doméstico.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.