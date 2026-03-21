Un hombre mata a tiros a una mujer en Zaragoza y después se suicida

El crimen, que ya se investiga como violencia machista, ha ocurrido la mañana de este sábado en el barrio de Las Fuentes

La mañana de este sábado, un hombre ha asesinado a tiros a una mujer en Zaragoza y después se ha suicidado, según las primeras informaciones. El crimen, que la Delegación del Gobierno ya investiga como violencia machista, ha ocurrido sobre las 09.20 de la mañana en el barrio de Las Fuentes.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana además del Grupo de Homicidios y la comitiva judicial encabezada por el titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia; también el delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, mientras se investiga la relación exacta entre la mujer y el hombre.

También la mañana de este sábado, la Guardia Civil investiga como crimen por violencia vicaria machista el asesinato la noche de este viernes en Torrevieja de una niña de tres años por su padre, que después se ha suicidado.

Son los dos últimos que las instituciones investigan como posibles asesinatos machistas y de los que aún se conocen pocos detalles después de un primer trimestre de año con cifras no tan distintas de otros años pero sí con una casuística distinta, un porcentaje por encima del habitual (39%) de casos con denuncia previa o agresores que ya habían maltratado antes a otras parejas.

Hasta ahora, en lo que va de año, 13 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.356 mujeres. Y también en 2026 ya son dos los menores asesinados por sus padres o las parejas de sus madres, 67 desde que empezó el registro oficial, en 2013.

[Noticia de última hora, habrá actualización en breve]

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.