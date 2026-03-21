Ir al contenido
_
_
_
_
Sociedad
VIOLENCIA MACHISTA

Un hombre mata a tiros a una mujer en Zaragoza y después se suicida

El crimen, que ya se investiga como violencia machista, ha ocurrido la mañana de este sábado en el barrio de Las Fuentes

Agentes de policía local de Zaragoza acordonan la zona del suceso.Pilar García
EFEEl País
Zaragoza / Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

La mañana de este sábado, un hombre ha asesinado a tiros a una mujer en Zaragoza y después se ha suicidado, según las primeras informaciones. El crimen, que la Delegación del Gobierno ya investiga como violencia machista, ha ocurrido sobre las 09.20 de la mañana en el barrio de Las Fuentes.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana además del Grupo de Homicidios y la comitiva judicial encabezada por el titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia; también el delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, mientras se investiga la relación exacta entre la mujer y el hombre.

También la mañana de este sábado, la Guardia Civil investiga como crimen por violencia vicaria machista el asesinato la noche de este viernes en Torrevieja de una niña de tres años por su padre, que después se ha suicidado.

Son los dos últimos que las instituciones investigan como posibles asesinatos machistas y de los que aún se conocen pocos detalles después de un primer trimestre de año con cifras no tan distintas de otros años pero sí con una casuística distinta, un porcentaje por encima del habitual (39%) de casos con denuncia previa o agresores que ya habían maltratado antes a otras parejas.

Hasta ahora, en lo que va de año, 13 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.356 mujeres. Y también en 2026 ya son dos los menores asesinados por sus padres o las parejas de sus madres, 67 desde que empezó el registro oficial, en 2013.

[Noticia de última hora, habrá actualización en breve]

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Idiomas online
cursosingles
Mejora tus habilidades lingüísticas con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Psicología General
cursos
Máster en IA for Business
cursos
Máster en Dirección de Recursos Humanos
cursos
Maestría en Criminología
_
_