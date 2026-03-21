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Sociedad
VIOLENCIA MACHISTA

La Guardia Civil investiga el asesinato de una niña de tres años como un caso de violencia vicaria en Torrevieja

Los primeros indicios apuntan al padre como presunto autor del crimen. El hombre se ha suicidado

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil. Guardia Civil (GUARDIA CIVIL)
Rafa Burgos
Rafa Burgos
Torrevieja -
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Los cuerpos sin vida de un hombre de 40 años y su hija, de tres, fueron hallados anoche en una vivienda de Torrevieja (Alicante). La Guardia Civil, que accedió al domicilio del fallecido tras un aviso de su expareja y madre de la menor, investiga las muertes como posible asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio del autor.

Fue la madre de la menor la que dio el aviso, tras intentar contactar con su expareja durante horas. Indicó a los agentes que “temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él”, según fuentes del Instituto Armado, que informan de que no existían denuncias previas de malos tratos entre ambos.

Tras recibir la alerta, los agentes enviados a comprobar el estado de padre e hija localizaron los cadáveres en el domicilio del presunto autor. La investigación posterior ha recaído en el Equipo Mujer Menor (Emume) de la Policía Judicial de Alicante.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha publicado en su perfil de la red social X que se siente “conmocionada ante el asesinato de una menor en Alicante. Terrorismo insoportable. Todo mi cariño para su familia y amigos”. Bernabé ha ratificado que no constan datos de la pareja, que ya estaba separada, en el sistema Viogen. “La violencia vicaria es la más cruel y extrema que se ejerce contra las mujeres”, ha añadido, “es un terrorismo atroz”.

En lo que va de año, 13 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.356 mujeres. Y también en 2026 ya son dos los menores asesinados por sus padres o las parejas de sus madres, 67 desde que empezó el registro oficial, en 2013.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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