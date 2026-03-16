El papa León XIV se reúne 40 minutos con el autor de un libro de investigación y denuncia sobre el Opus Dei

En un gesto insólito, el Pontífice recibe al periodista Gareth Gore, que asegura que le felicitó por su “trabajo riguroso” y que ha descrito a Prevost la Obra como “una secta abusiva”

El papa León XIV ha tenido este lunes un gesto insólito, que supone un aviso al sector más conservador de la Iglesia y una señal significativa de un estilo que empieza a dar a conocer: se ha reunido más de 40 minutos con el periodista Gareth Gore, autor de Opus (Crítica), un libro de investigación que lanza graves acusaciones contra el Opus Dei, publicado en 2024.

El volumen, de 500 páginas y que entre otras cosas acusa a la Obra de manipulación y maltrato de sus miembros, fue muy criticado por la organización, que lo acusó de contener falsedades y transmitir una imagen irreal de la entidad. Por eso la decisión del Papa es sorprendente, supone una especie de aval al autor. Además no ha sido un encuentro reservado que no trasciende, sino dentro del protocolo vaticano, ha figurado en la agenda pública. El propio Gore ha asegurado luego que Robert Prevost le ha felicitado por el libro y lo ha calificado de “trabajo riguroso”. El Vaticano no ha realizado ninguna declaración sobre la cita.

El Opus Dei, consultado sobre la visita y las afirmaciones de Gore de este lunes, se ha remitido al comunicado que hizo tras la publicación del libro, con una respuesta detallada a las acusaciones que contenía, y a un segundo documento con aclaraciones y fact checking sobre datos concretos. La Obra considera que el texto “ofrece una imagen falsa del Opus Dei basada en hechos distorsionados, teorías conspirativas y mentiras descaradas”.

Gore ha contado en Substack su sorpresa cuando recibió una llamada de un intermediario para transmitirle el interés del Papa en verle. Era el periodista peruano Pedro Salinas, uno de los que investigó en su país el escándalo de pederastia del Sodalicio y al que Prevost apoyó cuando era cardenal. Ha dicho que fue el Papa quien se mostró interesado en hablar con él y le buscó. En el encuentro, asegura, ha explicado sin rodeos al Pontífice que la Obra “debería considerarse una secta abusiva sin ningún respeto por sus víctimas ni por la Iglesia”.

Esta reunión se produce en un momento de tensa espera para el Opus Dei y no es una señal alentadora. En sus últimos años, Francisco redujo notablemente el peso de la Obra. Le retiró su condición de prelatura personal del Papa, fue reducida a simple asociación de sacerdotes y quedó bajo la autoridad del Dicasterio para el Clero. También le ordenó en 2022 que reescribiera sus estatutos. El proceso se fue dilatando tanto que el papa argentino murió justo en los días en que la entidad se disponía a aprobarlos, en 2025. Por fin, los entregó el pasado mes de junio a su sucesor, León XIV, pero desde entonces nada se ha sabido. Es más, el pasado 16 de febrero el Papa recibió a la cúpula del Opus Dei y les comunicó que la revisión del texto seguía “en fase de estudio” y no había fecha de publicación prevista.

Lo que el Papa vaya a hacer con la Obra, siguiendo o corrigiendo la línea de Francisco, será una de esas decisiones reveladoras del rumbo que tomará su mandato, aún por descifrar. Desde luego, la cita de hoy con el periodista que ha lanzado tan graves acusaciones contra la organización es sintomática. Como mínimo, indica que Prevost no se hace ideas preconcebidas y escucha a todos antes de tomar una decisión.

Por lo que ha contado luego Gore, se ha despachado a gusto. Admite que pensaba que el Vaticano no iba a hacer nada sobre las acusaciones contra el Opus Dei, pero dice que ahora puede cambiar de idea. No ha desvelado por cortesía lo que le ha dicho el Pontífice, pero sí ha explicado en redes sociales lo que le ha contado él. “Al dejar constancia de la información que compartí con el Papa en la reunión, nadie podrá decir: bueno, no lo sabíamos”, argumenta.

Acusaciones de manipulación

El periodista afirma que le ha entregado documentación, le ha ofrecido el contacto de personas que pueden testimoniar y le ha expuesto “cómo el grupo abusa de la legitimidad que le otorga la Iglesia católica para atraer a víctimas inocentes”. También le ha relatado acusaciones sobre cómo la Obra se dirige “a niños pequeños, cómo los manipula para que se comprometan de por vida a servir a sus intereses” y de cómo “controla y manipula la vida de sus miembros”, para “obtener dinero, favores y obediencia”.

Gore ha indicado que habló a León XIV de un centro psiquiátrico en el norte de España donde, sostiene, el Opus Dei envía a sus miembros para recibir tratamiento por el “impacto” de la pertenencia a la entidad “en su bienestar mental”. Del mismo modo, le informó del caso de Argentina, donde el Opus Dei ha sido acusado de trata de personas por atraer a niñas vulnerables a trabajar como sirvientas. “Le aclaré que no se trataba de un caso aislado: acusaciones similares habían surgido en muchos otros países, como Irlanda, Francia, México y España”, afirma Gore, que también cita “escuelas de hostelería” en Latinoamérica, Europa, África y Asia “acusadas de reclutar a estas chicas”.

Por último, acusó al Opus Dei de amenazas e intimidación contra él y su editor para no publicar el libro y de lanzar una campaña de desinformación para desacreditarle. Terminó la reunión, afirma, “implorando” al Papa que tome medidas contra la Obra, que encargue una investigación independiente y que “debería estar dispuesto a clausurar la organización si las pruebas lo justificaban”. Es más, le instó a reabrir la canonización del fundador, Josemaría Escrivá de Balaguer, por “posibles irregularidades en el proceso”.

“Terminamos la reunión en buenos términos y nos dimos la mano”, concluye Gore. “Quizás las cosas estén cambiando. Una cosa es segura: el mandato del papa León XIV estará marcado en gran medida por lo que haga próximamente para hacer frente a este grupo abusivo”.