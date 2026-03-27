Joan García, descartado para el partido contra Serbia

Luis de la Fuente, que había llamado a cuatro porteros para este parón internacional, deja fuera de la lista para el encuentro en La Cerámica al guardameta titular del Barça

El debut de Joan García con la selección española deberá esperar. El portero titular del FC Barcelona ha sido el descarte de Luis de la Fuente para el partido de este viernes por la noche contra Serbia en La Cerámica después de recibir su primera llamada con España. El seleccionador español confeccionó una lista para este parón internacional de 27 futbolistas, cuatro de ellos porteros, por lo que estaba obligado a desconvocar a uno de los jugadores. Finalmente, Joan ni siquiera estará en el banquillo, y los tres guardametas para el amistoso serán Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. Deberá esperar su oportunidad, entonces, el próximo martes, cuando La Roja juegue contra Egipto en el RCDE Stadium, su anterior hogar antes de llegar este verano a Barcelona.

El foco de la selección ya estaba en la portería. Era la primera vez que De la Fuente llamaba a cuatro porteros. “Las costumbres, las normas, están para cambiarlas. Era el momento de tener a estos cuatro grandes porteros”, aseguró el seleccionador. Con Unai, Raya y Remiro ganó la Eurocopa de 2024, y luchó hasta la final de la Nations League de 2025. Un trío en el que vivió cómodo hasta que explotó Joan, primero con el Espanyol la temporada pasada, luego con el Barça la presente.

“Unai Simón es una persona excepcional, con señorío y ejerciendo de capitán, acogiendo a un jugador en su misma demarcación como Joan. Y Joan tiene un futuro fantástico, como Unai. Tenemos a cuatro de los 10 mejores porteros del mundo. No nos vamos a equivocar, juegue quien juegue. Son muy buenos”, explicó De la Fuente.

De ellos cuatro saldrán los tres guardametas que podrán ser convocados para el Mundial del próximo verano, que empezará el 11 de junio. “Ya estamos jugando el Mundial”, avisó De la Fuente sobre los dos amistosos de este parón, inicialmente concebido para la celebración de la Finalissima contra Argentina en Doha, y finalmente impedido por la guerra de Irán.

La segunda bala de Joan García para vestirse por primera vez con la selección absoluta será el próximo martes en Cornellà-El Prat. “En cualquier campo me hace ilusión debutar. Es una casualidad que se ha dado así. Es especial, además en Barcelona, que también te evitas un viaje para casa”, aseguró el guardameta del Barça en una entrevista para El Larguero de la Cadena SER. De momento, deberá esperar a la decisión del seleccionador.