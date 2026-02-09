Condenado a 37 años de cárcel un hombre por raptar y violar a su mujer de 19 años en Salamanca

La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a 37 años de prisión a un hombre de 29 años por secuestrar, agredir, violar y vejar durante varios días a su mujer en Salamanca. Los hechos sucedieron en agosto de 2024, cuando la víctima tenía 19 años, y el sujeto la raptó, la ató a una cama con bridas que le royeron la piel, la privó de libertad y la mantuvo incomunicada y sometida a golpizas y agresiones sexuales hasta que los vecinos escucharon los gritos de auxilio. La madre del individuo ha sido también condenada a 20 años y medio de prisión en este caso por secuestro, maltrato, agresión sexual, quebrantamiento de una orden de alejamiento previa sobre ella y estafa por quedarse la pensión que recibía la víctima.

Los implicados habían sido pareja anteriormente y ella decidió dejarlo, si bien volvieron poco antes de este suceso porque él, de etnia gitana como ella, la amedrentó. Al poco del retorno, con ella residiendo habitualmente en el domicilio del acusado, la fue privando del teléfono móvil, aislando de sus amistades y familiares y sometiéndola a golpes y humillaciones hasta que finalmente la ató a la cama de una buhardilla, con altísimas temperaturas, sin siquiera poder asearse o ir al cuarto de baño, con escasos alimentos, siendo drogada con tranquilizantes y agrediéndola, mientras la madre de él lo encubría.

La subdelegación del Gobierno informó entonces de que la Policía Nacional accedió con dificultades a la vivienda, un primer piso debajo de un tejado de una de las casas molineras y desvencijadas del barrio de El Carmen y, al observar las habitaciones, hallaron “una pequeña puerta que da acceso a una buhardilla”. Detrás, encontraron el zulo de la joven. Los agentes treparon por “una angosta escalera” y, bajo ese techo bajo, con un sucio ventanuco perceptible desde la calle entre las tejas, estaba ella: sucia, adolorida, deshidratada, aturdida, semidesnuda y con olor a orín porque las bridas le impedían ir al cuarto de baño. Asimismo, el agresor le había cortado el pelo y vejado de múltiples maneras. Tras su liberación, la mujer fue remitida al Hospital Clínico de Salamanca.

Las partes han acordado esa pena para los dos acusados, que han declarado este lunes por videoconferencia al llevar en prisión provisional desde su arresto. Además, los condenados deberán pagar 60.000 euros a la agraviada en concepto de reparación. EL PAÍS habló con la víctima al poco de quedar liberada y ella se mostró rotunda: “Solo quiero que no le pase a nadie más”, insistió, apoyada por sus padres y bajo la asistencia de los servicios sociales dispuestos para mujeres en esta situación. “Me daba pastillas de Trankimazin en el colacao mañana, tarde y noche”, detalló la joven entonces, además de relatar los frecuentes golpes y violaciones que tuvo que soportar en esa calurosísima buhardilla sin acceder a higiene o un aseo.

EL PAÍS habló también con la Policía de los pormenores de la operación. Los agentes describieron los horrores que se encontraron en la vivienda cuando accedieron junto a los bomberos porque los residentes en ella se negaban a permitirles el paso. Hubo que “llamar de manera insistente” para que la madre del hombre, ahora también condenada, les abriera. “Al acceder con [pistola] táser [que da descargas paralizantes] y escudo invertido, encontraron al varón en una de las estancias de la vivienda junto a la mujer maniatada y con síntomas de haber sido golpeada”, explicaron esas fuentes policiales.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.