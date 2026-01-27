El hombre que asesinó a su exmujer en Málaga fue condenado en diciembre por quebrantar una orden de alejamiento

El juez decreta el ingreso en prisión del autor de los hechos, que se entregó a la Guardia Civil tras matar a la madre de sus tres hijos

El hombre que mató a su mujer el pasado sábado en Alhaurín el Grande (Málaga, 27.552 habitantes) había sido condenado en diciembre a cuatro meses de prisión por haber quebrantado la orden de alejamiento sobre ella. La condena había sido dictada por un juzgado de Coín después de que su entonces ya expareja, Victoria, le hubiera denunciado al recibir una patada en la cadera, amenazas de muerte e insultos. Al día siguiente, el asesino recibió una orden de alejamiento de 300 metros, que rompió en diciembre, aunque no entró en la cárcel bajo la condición de no cometer ningún otro delito.

Este sábado acudió al hogar que ella compartía con sus tres hijos en común y la acuchilló hasta matarla. Tras entregarse a la Guardia Civil, el hombre, de nacionalidad española, fue detenido. Este martes ha sido enviado a prisión.

Victoria, es una de las cinco mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en todo el país, que son 1.348 desde el año 2003, cuando arrancó la estadística oficial. Solo el 22% de ellas había presentado denuncia previa. Es lo que había ello la mujer fallecida el Alhaurín el Grande, que según fuentes de la subdelegación del Gobierno figuraba en el sistema VioGén de vigilancia contra la violencia machista.

Ya en marzo de 2024 la víctima, de nacionalidad británica, había denunciado a quien era entonces su pareja por un delito leve de amenazas, según ha revelado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El hombre fue condenado entonces a 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad, la prohibición de portar armas de fuego y una medida de alejamiento de cuatro meses respecto de su pareja.

Tras cumplir la pena, la pareja reanudó la convivencia familiar hasta los hechos ocurridos el 22 de octubre de 2025. Entonces ella le volvió a denunciar “por haberle propinado una patada en la cadera y haberla amenazado de muerte, además de dirigirle varios insultos”, según el TSJA. Al día siguiente, tras tomarles declaración a ambos, el Tribunal de Instancia número 2 de Coín le impuso a él la prohibición de aproximarse a menos de 300 metros del domicilio donde residía la mujer y a cualquier lugar en el que se encontrara, además de prohibirle comunicarse con ella por cualquier medio. La juez, además, concedió a la mujer el disfrute de la vivienda familiar junto a sus hijos y la obligación para el padre de abonar mensualmente una cantidad económica para la manutención de los menores.

Ese caso aún está por juzgar por vejaciones, amenazas y maltrato, pero el ahora detenido se saltó la orden de alejamiento dictada, así que el pasado 3 de diciembre fue condenado por ello a cuatro meses de prisión por el mismo tribunal. “El acusado asumió los hechos y se conformó con la pena impuesta por el quebrantamiento”, subrayan desde el TSJA, donde explican que la entrada en la cárcel quedó en suspenso durante dos años con la condición de que el condenado no cometiese ningún delito. Para entonces ella había presentado ya una demanda de divorcio para separarse. El matrimonio tiene tres hijos en común: un niño de once años y dos mellizas de ocho.

A pesar de la situación judicial el hombre siguió acosando a su ya expareja. Y este sábado acudió al hogar familiar cerca de las once de la mañana y la atacó con un cuchillo de cocina mientras su hijo y sus hijas estaban en la casa. Fue la propia víctima la que gritó pidiendo auxilio, lo que alertó a los vecinos, quienes llamaron al servicio de Emergencias 112 Andalucía mientras uno de ellos conseguía entrar en la casa y se encontraba a Victoria rodeada de un charco de sangre, tirada en el suelo junto a un cuchillo. Cuando llegaron los servicios sanitarios solo pudieron certificar su muerte.

El hombre se entregó en la prisión de Alhaurín de la Torre y fue detenido por la Guardia Civil. Este martes, el mismo tribunal que le había juzgado, competente en Violencia sobre la Mujer, ha decretado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El detenido está investigado por un delito de homicidio y otro delito de quebrantamiento de medida de alejamiento respecto de la víctima. Además de ordenar su ingreso en prisión, la juez titular le impuso una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con sus hijos y acordó suspender la patria potestad. El arrestado, según fuentes jurídicas, se acogió a su derecho a no declarar a la espera de contar con un letrado particular y solicitó ser examinado por un médico sobre su situación mental.

En lo que va de año, cinco mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.348 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.