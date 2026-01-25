Detenido en Lleida un hombre por la muerte violenta de una mujer

El ayuntamiento de la ciudad habla en un comunicado de violencia machista, aunque no ha trascendido la relación entre el acusado y la víctima

Los Mossos d’Esquadra han detenido este domingo en Lleida a un hombre de 65 años como presunto autor de la muerte de una mujer, de 53. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) solo pudo confirmar su muerte, según informa la Cadena SER. La víctima ha sido localizada en una vivienda de la calle Fraga de la ciudad, según ha informado el cuerpo policial.

El Ayuntamiento de Lleida ha emitido un comunicado condenando el feminicidio, ha enviado sus condolencias a la familia y ha decretado tres días de duelo. También ha convocado para mañana un minuto de silencio a mediodía y una concentración de repulsa a las 19.00.

En su comunicado, la administración habla de violencia machista, pero de momento no ha trascendido si víctima y agresor tenían algún tipo de vínculo o si el caso se está investigando como violencia de género.

El pasado sábado la Guardia Civil detuvo a un hombre que, presuntamente, habría asesinado a su expareja en Alhaurín el Grande, Málaga. En lo que va de año, cinco mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1348 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.