La Guardia Civil investiga la muerte de una mujer en Alhaurin el Grande, Málaga, como posible caso de violencia machista

La Guardia Civil ha detenido este sábado a un hombre que, supuestamente, ha asesinado a su expareja en Alhaurín el Grande (Málaga, 27.552 habitantes). La mujer, de 33 años y nacionalidad británica, ha sido hallada ensangrentada en el suelo de su vivienda y junto a ella había un cuchillo, según han informado fuentes del caso, por lo que la principal hipótesis es que ha sido apuñalada. Fuentes de los servicios sanitarios del 061 han explicado que han atendido a la mujer allí mismo, pero que finalmente ha fallecido. La víctima, madre de tres hijos menores, figuraba en el sistema VioGén de vigilancia contra la violencia machista.

Fueron varios vecinos los que avisaron a las 11.40 horas al servicio de Emergencias 112 Andalucía de que escuchaban los gritos de auxilio de una mujer que reside en la calle Tomillo, una zona de viviendas unifamiliares a las afueras de Alhaurín el Grande. Fueron movilizadas una ambulancia del 061, así como Policía Local y Guardia Civil. Mientras llegaban, una de las personas que había llamado al 112 consiguió entrar a la vivienda de la víctima, a la que encontró tirada en el suelo, con mucha sangre a su alrededor y, también, un cuchillo, con el que se cree ha sido asesinada. Los servicios sanitarios que acudieron a la vivienda no pudieron hacer nada por salvar su vida.

Mientras los agentes de la Policía Local acordonaban la zona, la Guardia Civil ha arrancado entonces una investigación para esclarecer los hechos. Según recoge EFE, pocos minutos después el hombre, de nacionalidad española, se entregaba en las dependencias de la prisión de Alhaurín de la Torre. Acto seguido, era detenido como presunto autor del asesinato de la mujer. El asesinato se investiga como violencia machista, ya que ella figuraba en el sistema VioGén, con riesgo bajo y activo con medidas judiciales de prohibición, aproximación y comunicación.

El detenido se encuentra ya en las dependencias policiales a la espera de ser interrogado y, posteriormente, pasar a disposición judicial. La localidad ha decretado un día de luto oficial el próximo lunes 26 de enero “como muestra de respeto y solidaridad”.

La Subdelegación del Gobierno en Málaga está recabando datos sobre la muerte violenta de una mujer en Alhaurín El Grande esta mañana para su remisión a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, según han apuntado fuentes de dicha administración.

En lo que va de año, cuatro mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1347 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.