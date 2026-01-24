Prisión provisional para un entrenador de fútbol de niños en Badajoz por delitos de pornografía infantil

Se le investiga por presuntos delitos de captación de menores para la elaboración de material pornográfico, tenencia y distribución de pornografía infantil, así como por usurpación del estado civil

La jueza titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cáceres ha decretado la prisión provisional comunicada y sin fianza para un hombre detenido en Badajoz por su presunta implicación en varios delitos relacionados con la pornografía infantil. El investigado fue puesto a disposición judicial en la tarde de este jueves y, tras prestar declaración, la magistrada acordó su ingreso inmediato en un centro penitenciario.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), las diligencias se siguen por los supuestos delitos de captación de menores para la elaboración de material pornográfico, tenencia y distribución de pornografía infantil, así como por usurpación del estado civil. La causa se encuentra todavía en fase de instrucción y continúa bajo secreto de sumario, si bien la jueza ha acordado levantarlo de manera parcial.

La detención se produjo el pasado miércoles por la tarde en el marco de una operación dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres. El arresto tuvo lugar en la barriada de Santa Engracia de Badajoz, conocida popularmente como Las 800, concretamente en la calle Guadalquivir. Durante el operativo, los agentes practicaron varios registros, tanto en la vivienda del detenido como en las oficinas del Club Deportivo Gévora, equipo de fútbol perteneciente a una pedanía de la capital pacense.

El club ha publicado un comunicado en sus redes sociales explicando que han tenido conocimiento de los hechos únicamente a través de las informaciones periodísticas y poniéndose a disposición de las autoridades.

Asimismo, los agentes llevaron a cabo registros en el puesto de trabajo del investigado en la base aérea de Talavera la Real (Badajoz), donde ejerce como militar profesional. Todo el material intervenido durante estas actuaciones está siendo analizado por los especialistas de la Guardia Civil como parte de la investigación en curso.

Según ha podido confirmar EL PAIS, el detenido ocupa el cargo de director de la cantera del CD Gévora y, en la actualidad, entrenaba a la categoría alevín, integrada por menores de alrededor de ocho años. En sus perfiles públicos en redes sociales, el investigado se presentaba como entrenador de fútbol Nivel III, exseleccionador sub-14 de la Federación Extremeña de Fútbol e instructor deportivo, además de su condición de militar destinado en la base pacense.

La noticia ha causado una fuerte conmoción en el entorno del club y en el ámbito del fútbol regional. Desde la entidad deportiva y entre los padres de los jugadores de las categorías inferiores se ha trasladado la sorpresa por lo ocurrido, ya que se trataba de una persona vinculada al club y al fútbol extremeño desde hace muchos años.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, informaba este viernes por la mañana que al detenido se le estaba investigando como presunto autor de los delitos de acoso sexual a menores e intercambio de pornografía infantil. Sin embargo, su defensa, que han asumido los abogados Fernando Cumbres, negaba que se le atribuyera el primero de los presuntos delitos.

La magistrada ha permitido que las partes personadas tengan acceso al acta de entrada y registro practicada en el domicilio del investigado, dentro de las actuaciones desarrolladas por la Guardia Civil. No obstante, desde el instituto armado se ha insistido en que la investigación policial continúa abierta y que la difusión de más detalles podría interferir o perjudicar el correcto desarrollo de las diligencias.

Una vez adoptada la medida cautelar de prisión provisional, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cáceres se inhibirá a favor del Tribunal de Instancia de Badajoz, que asumirá la continuación del procedimiento judicial.