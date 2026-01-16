España roza su récord histórico de trasplantes de órganos y encadena 34 años como líder mundial

España lleva 34 años consecutivos siendo el país con más donantes por millón (52) de habitantes del mundo. En 2025 se realizaron 6.335, muy cerca de la cifra de 2024 (6.464), cuando se batió el récord histórico. En la última década, la cifra ha subido más de un 50%, según los datos que ha presentado este viernes el Ministerio de Sanidad.

Su titular, Mónica García, ha puesto en valor la solidaridad y el sistema sanitario español: “La cifra refleja la capacidad de sistema para coordinarse. Detrás de ella hay profesionales trabajando con todo el talento y conocimiento a disposición de ciudadanos, y familias que en peor momento de sus vidas dicen sí y permiten que otras personas puedan seguir viviendo”.

El trasplante renal es el más frecuente (3.999), y sigue en la línea del año anterior. Le siguen el de hígado (1.276), que descendió un 5%; el de pulmón (556, un 11% menos) y el de corazón, que batió su récord histórico con 390, un 12% más que en 2024. El quinto más habitual fue el pancreático (103, una subida del 6%); y el sexto, el de intestino (11, un 175% más).

Por comunidades autónomas, Cantabria lidera las donaciones (103 por millón). Todas, excepto Baleares, superan los 40 donantes por millón; 13, los 50 y siete, los 60. Las diferencias, según ha explicado Beatriz Domínguez-Gil, directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), tienen que ver con un factor epidemiológico (en general hay más trasplantes en las regiones más envejecidas) y organizativo: “Hay modelos como el de Cantabria, Navarra, la Comunidad Valenciana o Andalucía en el que nos fijamos para replicarlos en el resto del país”.

En cualquier caso, ha recordado que todas las comunidades están en un puesto de “absoluto privilegio”. La mayoría tienen en términos relativos más donantes que cualquier otro país del mundo. La media de la Unión Europea es 24 donantes por millón y el segundo país, tras España, es Estados Unidos (49,7).

Como ha matizado Domínguez-Gil, el tipo de trasplante es muy distinta en ambos países. Mientras en España la mayoría de los donantes son personas mayores con comorbilidades, en EE UU hay muchos más jóvenes que fallecen por causas evitables, como accidentes de tráfico, armas de fuego o sobredosis de drogas.

La ministra ha subrayado que España no solo es una potencia mundial en donantes: “También lo es en solidaridad y profesionalización del sistema. Parece algo muy simple, pero son cosas muy grandes. Tenemos una sociedad que funciona y una sanidad que funciona”.

Para seguir avanzando, la ONT tiene una nueva estrategia, que se iniciará este año y se extenderá hasta 2030. Se centra en continuar aumentando la disponibilidad de órganos de personas fallecidas, ampliando la capacidad de detección de posibles donantes y mejorando las fases del proceso.

También incluye, entre otras, medidas orientadas a aumentar el número de centros implicados, la reducción de las negativas a la donación (un 22% en 2025) y la ampliación de criterios de aceptación de órganos para uso clínico. Por ejemplo, en 2025, se aprobó la donación entre personas con infección por VIH.

Cuatro trasplantes en 63 horas

El balance de la actividad de trasplantes ha coincidido este viernes con un anuncio del Hospital 12 de Octubre, que ha logrado realizar con éxito por primera vez en España cuatro trasplantes de corazón en 63 horas.

Los pacientes, con una situación de especial gravedad, presentan una evolución favorable tras la intervención y solo uno de ellos permanece ingresado, con una rutina de ejercicios de rehabilitación cardiaca para reforzar su completa recuperación hasta el alta hospitalaria, informa EFE.

“Algún paciente llevaba un largo tiempo en seguimiento y se había deteriorado poco a poco, y dos de ellos estaban dependientes de máquinas en una unidad coronaria para poder mantenerse hasta que recibieran un donante y otro de ellos recibía un corazón por segunda vez”, ha explicado la cardióloga del Hospital 12 de Octubre y miembro del CIBER Cardiovascular, María Dolores García Cosío.

Dos de los casos eran especialmente complejos, ya que dependían de un sistema de asistencia mecánica del corazón (ECMO), consistente en el uso de un soporte que oxigena su sangre y les ayuda a mantener un estado de salud óptimo hasta que llega el órgano, según ha explicado el Gobierno regional. En otro caso, el paciente recibía un corazón por segunda vez.

“Estos casos son especialmente complejos por los tiempos de coordinación para que la cirugía vaya en el momento adecuado, porque el órgano no tenga mucho tiempo en el que está almacenado en frío y por todo esto realmente ha sido un reto”, ha subrayado García Cosío.