Mueren dos pacientes oncológicos en el Hospital de Burgos por un fallo en el preparado de un medicamento

Otros tres pacientes están afectados por el mismo incidente, uno de ellos en la UCI, mientras que Sanidad de Castilla y León asume el error como propio

Dos pacientes con cáncer del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) han fallecido como consecuencia de un fallo en el preparado de un tratamiento oncológico, según han confirmado a EFE fuentes del centro hospitalario. Las mismas fuentes aseguran que se ha tratado de un error humano y que Sanidad de Castilla y León (Sacyl) lo asume como propio. Hay además otros tres pacientes afectados por el mismo problema, uno de los cuales está ingresado en la UCI.

Según fuentes del hospital, los hechos ocurrieron durante las fiestas de Navidad y se han debido a un fallo en la preparación de un medicamento, en concreto, en el preparado de una dosis para un número concreto de pacientes, por lo que no existe riesgo para otras personas que sigan su tratamiento en el centro. En cuanto a los afectados, dos han fallecido, otro está en la UCI, un cuarto ya en planta y el quinto ha sido dado de alta.

Desde el hospital de Burgos han indicado que en cuanto tuvieron conocimiento de la situación se abrió una investigación interna para esclarecer lo ocurrido, y que se han revisado los protocolos de actuación para que no haya más riesgos y se minimicen las posibilidades de errores humanos.

También han afirmado que han estado en contacto con las familias y los pacientes en todo momento y que han sido transparentes con ellos al ofrecerles información y las explicaciones oportunas, además de poner a su disposición los recursos del centro y sus servicios jurídicos.

El Hospital Universitario de Burgos (HUBU) ha insistido en que lo sucedido se limita únicamente a un fallo humano concreto, que afectó a esos cinco pacientes, por lo que no hay riesgo para ninguno otro, y que asumen el error como propio sin señalar a nadie de la plantilla como responsable.