La mayoría de la población cree que hay que reforzar la sanidad pública, aunque suponga subir impuestos

Los partidarios de un modelo mixto público-privado son minoría entre los votantes de todos los partidos

El 67,5% de los españoles cree que es necesario reforzar la sanidad pública. Esta posición es mayoritaria entre los votantes de los cinco grandes partidos políticos nacionales, aunque muy superior entre los de izquierdas (en torno al 80%-81% entre los de PSOE, Sumar y Podemos) que en los de derechas: un 60,1% entre los del PP y un 53,7% en los de Vox, según la última encuesta del instituto 40dB. para la EL PAÍS y la SER.

También es mayoritaria la opinión de que es necesario mejorar la sanidad pública aunque eso implique pagar más impuestos. Sin embargo, en los últimos tres años, el posicionamiento medio de la ciudadanía se ha desplazado significativamente hacia una postura de menor priorización de los servicios públicos frente a impuestos.

En una escala del 0 al 10 ―en la que 0 valora más mejorar la sanidad pese a subir tasas y 10 pagar menos aunque empeore el servicio―, los españoles se sitúan ahora en un 4,5, mientras que en 2003 se posicionaban en un 3,2.

Los votantes de todos los partidos, excepto los de Vox (que se ubican en una media del 5,7), tienden a posicionarse a favor de priorizar la mejora del sistema, aunque suponga una subida de impuestos: oscila entre el 3,5 de los de Podemos y el 4,8 de los del PP.

La encuesta, para la que han sido consultadas 2.000 personas de toda España (excepto Ceuta y Melilla), no presenta grandes diferencias por territorios en este sentido. Entre las cuatro autonomías más pobladas, el apoyo a una mejora de la sanidad pública es más mayoritario en la Comunidad Valenciana (69,4%), seguida de Andalucía (68,9%), Cataluña (65,4%) y Madrid (63,5%).

La comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso es la que registra más población partidaria de mantener un modelo mixto público-privado (33,1%), por delante de Cataluña (28%), Andalucía (25,9%) y Valencia (23,2%). La posición a favor de otorgar más protagonismo a la privada es muy minoritaria en todas las comunidades: la media en España se sitúa en un 1,9%.

El sondeo se realiza en un contexto de deterioro de la sanidad pública: los sucesivos barómetros sanitarios del CIS han mostrado cómo la población está cada vez menos satisfecha con su atención. Desde la pandemia no han parado de crecer los seguros privados, que ya cubren a una cuarta parte de la población, al mismo tiempo que aumentan los problemas de acceso al sistema, sobre todo demoras cada vez más acentuadas en la Atención Primaria.

Sanidad pública y privada

La encuesta de 40dB. revela que seis de cada 10 consultados han hecho uso de la sanidad pública este último año, frente al 11,5% que han utilizado la sanidad privada. Una de cada seis personas ha utilizado ambas opciones.

La valoración de la sanidad privada entre sus usuarios es claramente más alta (un 65,6% evalúa el servicio de bueno o muy bueno) que la media de la sanidad pública en la población general (42,4% tiene esta percepción positiva).

Valoración de la sanidad por sus usuarios. % de usuarios según su valoración

Cuatro de cada diez encuestados creen que ha aumentado la participación del sector privado en la sanidad pública. Algo más en comunidades gobernadas por el PP (41,8%) que en las socialistas (36,8%) o las que están regidas por partidos regionalistas (38,4%).

Entre las autonomías más pobladas, son los madrileños los que más perciben este peso del sector privado en la pública (50,7%), 10 puntos por encima de andaluces y catalanes y 19 de los valencianos.

En torno a la mitad de la ciudadanía española considera que la sanidad privada cuenta con capacidad para actuar como complemento de la pública, reducir tiempos de espera y agilizar el sistema público. No obstante, son minoría (43,6%) quienes creen que prioriza la salud frente a los beneficios económicos.

Más de seis de cada 10 españoles consideran que la sanidad privada limita su cobertura de tratamientos largos, costosos y complejos, y la mitad opina que está menos preparada que la pública para atenderlos. Esto sucede entre todos los electorados, incluidos PP y Vox, aunque tiene más peso entre los votantes de partidos de izquierdas.

Casi la mitad de los consultados cree que la privatización de los servicios sanitarios tiene como objetivo desmantelar progresivamente la sanidad pública. Dan menos peso a otros motivos: atender mejor a la ciudadanía (35,4%), responder a la demanda de libertad de elección de los pacientes (35,6%), hacer más sostenible y eficiente el sistema (38,9%) y favorecer a empresas vinculadas al poder (37,9%).

Los habitantes de la Comunidad de Madrid son quienes muestran un mayor desacuerdo con que la privatización de los servicios sanitarios responde a un intento de desmantelar la pública. También son los que menos piensan que se debe a favores entre el poder político y el sector privado.

Confianza y futuro del sistema

La ciudadanía confía ampliamente en los hospitales públicos (73,7%) y los colegios profesionales de médicos (67,4%); no así en las aseguradoras y compañías privadas (38%), ni en los Gobiernos autonómicos (38,6%) y central, que es de estos actores el peor valorado, con un 31,7% de apoyo.

Con respecto al futuro del sistema sanitario, los jóvenes son más optimistas, especialmente los hombres de la generación Z (los que tienen menos de 28 años). El resto de generaciones y las mujeres Z prevén un empeoramiento, en línea con la población general, entre la cual un 44,7% cree que la atención será peor.