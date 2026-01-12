Barbie lanza su primera muñeca autista “para invitar a más niños a verse representados”

Mattel acaba de anunciar la primera muñeca Barbie autista. “Esta muñeca invita a más niños y niñas a verse representados en Barbie”, señala la marca en un comunicado. La empresa explica que el juguete se ha creado en colaboración con la comunidad autista para “para representar las formas habituales en que las personas autistas pueden experimentar, procesar y comunicarse con el mundo”. Cada vez más marcas apuntas por juguetes inclusivos que reflejan la discapacidad o incluso cuerpos distintos, frente a los más antiguos que solo representan a blancos con cuerpos normativos.

La compañía apunta que la muñeca se incorpora a la colección Barbie Fashionistas, que presenta la gama más diversa de tonos de piel, texturas de pelo, tipos de cuerpo y diversas condiciones médicas y discapacidades. La Barbie autista se ha elaborado junto a ASAN (Autistic Self Advocacy Network), una ONG dedicada a los derechos de las personas con discapacidad, dirigida por y para personas autistas, que defiende sus derechos.

Jamie Cygielman, directora global de Muñecas de Mattel, explicó en el comunicado: “Barbie siempre se ha esforzado por reflejar el mundo que los niños ven y las posibilidades que imaginan, y estamos orgullosos de presentar nuestra primera Barbie autista como parte de ese trabajo continuo”. En su opinión, la muñeca “contribuye a ampliar lo que entendemos por inclusión en los pasillos de juguetes y más allá, porque todos los niños merecen verse representados en Barbie”.

Creada con el molde de una fría maniquí rubia ―caderas estrechas, cintura de avispa, pecho en punta, pies de puntillas―, Barbie ha representado durante décadas el ideal femenino del llamado sueño americano, pero también ha sido acusada de promover los estereotipos de la mujer que impulsa el patriarcado. Por eso, en los últimos años ha ido modérnizánzose con diferentes trabajos, de bombera a astronauta o presidenta. El culmen llegó con la película Barbie, donde hacía suyo el feminismo (en una versión light y edulcorada).

Mientras, cada vez son más las marcas (como Miniland, Mattel, Jugar i Jugar) o que apuestan por juguetes inclusivos que reflejan diferentes aspectos de la discapacidad, y también que muestran muñecos con distintos tonos de piel, variedades de pelo (afro, rizado, liso) y cuerpos no normativos.