Schinas, vicepresidente de la Comisión Europea:“El 70% de la población puede estar inmunizada el 14 de julio”

El errático comienzo en el proceso de vacunación en Europa no altera los objetivos que tanto la Comisión como los gobiernos se habían marcado: inmunizar a un 70% de la población en verano. Así lo han defendido este lunes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y Margaritis Schinas, vicepresidente para Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo de la Comisión Europea, en el tercer encuentro del Ciclo Europa Futura, organizado por EL PAÍS y patrocinado por EY. “Las vacunas ya nos están cambiando la vida”, ha resumido Darias.

Lo importante, han incidido ambos, no es cómo comienza el proceso, sino cómo termina. Y eso no se podrá evaluar hasta el verano. Schinas ha asegurado que el 70% de la población europea puede alcanzar la inmunidad el 14 de julio, “una fecha muy simbólica” en el continente, pues se conmemora la toma de la Bastilla y es el día nacional de Francia. Si salen estas previsiones, será solo 10 días más tarde que Estados Unidos, que tiene marcado este hito el 4 de julio, el día de la independencia de este país.

“La vacunación va como las máquinas diésel. Al principio se puede producir alguna arritmia, pero luego nunca para. Hay que decirlo claramente: estamos ante el mayor programa de vacunación en la historia de la humanidad”, ha recalcado el comisario europeo. Preguntado por el retraso con respecto a otros países, como el Reino Unido o los EE UU, Claudi Pérez, corresponsal económico de EL PAÍS, ha respondido: “Llevamos 12 semanas de vacunación y esto no es un esprint, es un maratón”. En opinión de Schinas, los incumplimientos de AstraZeneca no serán un lastre insalvable: “Una de las cuatro empresas no pudo hacer su parte: combinar compromisos contractuales con la capacidad productiva. Eso produjo este retraso que es recuperable porque las otras compañías lo están compensando. En Europa estamos plenamente dentro de nuestros objetivos”.

En este sentido, Darias ha coincidido en que lo importante “no es cómo arrancamos, sino cómo aparcamos”. La ministra ha defendido la estrategia europea frente a la británica: “Ellos van a una sola dosis y nosotros a la máxima eficacia de la ficha técnica, que dice que son dos dosis, excepto la de Janssen [que comenzará a inocularse en Europa en la segunda quincena de abril]. Ya vemos resultados positivos en una estrategia que tiene una base técnica y criterios éticos, en la que van primero las personas más vulnerables”.

La capacidad logística para inocular esas vacunas no será un problema, ha subrayado Darias, ya que tanto su ministerio como las comunidades autónomas están preparando sus planes y “engrasando” la maquinaria con grandes infraestructuras para que la llegada masiva de dosis, previsiblemente en abril, sean pinchadas según se van recibiendo.

Certificado de vacunación

El comisario europeo y la ministra confían en que el certificado de vacunación sea una herramienta que permita la reactivación económica este verano. Se trata de un documento electrónico que se prevé que los ciudadanos vacunados tengan para poder circular entre países con más facilidad, sin necesidad, por ejemplo, de hacer cuarentenas o contar con pruebas diagnósticas. “Todos los expertos nos dicen que habrá una explosión de movilidad y de la demanda. Es algo que la Unión Europea tiene que aprovechar. Tenemos elementos de optimismo para pensar que este verano será un verano de verdad, de tres meses”, ha señalado Schinas.

El certificado, en palabras de Darias, “va a ser un facilitador de vidas, de movilidad”. “Estamos trabajando en otros usos de la mano de las comunidades autónomas”, ha añadido. A preguntas de Javier Moreno, director de EL PAÍS, sobre las imágenes que se han visto este fin de semana en Madrid, con cientos de turistas extranjeros saltándose las normas sanitarias, la ministra ha asegurado que “esa no es la imagen” de España.

