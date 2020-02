El coronavirus deja prácticamente aislada a China tras la cancelación masiva de vuelos de decenas de líneas aéreas

Decenas de líneas aéreas han cancelado sus vuelos con destino China debido al coronavirus, que ha matado ya a al menos 637 personas y 31.211 más están infectadas, dejando prácticamente incomunicado el país asiático con el resto del mundo. Las principales compañías han decidido interrumpir sus conexiones con los más de cuarenta aeropuertos internacionales con los que cuenta China, de forma que por ejemplo las instalaciones de Pekín, Shanghái, Guangzhou, Chengdu o Shenzen, los cinco con mayor tráfico de pasajeros, están prácticamente vacíos estos días. Una simple búsqueda en Google de algunos de estos aeródromos y otros también importantes como los de Xian o Hangzhou confirma que se encuentran bajo mínimos, ya que el buscador ofrece la comparación en tiempo real entre la concurrencia habitual en esas instalaciones y la actual.

Numerosas compañías, entre ellas Air France, KLM, Iberia, British Airways, Air Canada, Lufthansa, Swiss, Finnair, American Airlines, United Airlines, American Airlines y Delta, suspendieron desde finales de enero sus vuelos a China continental para intentar frenar la propagación del virus. Otras como Japan Airlines ya no vuelan a Pekín o Shanghái, mientras que la también japonesa All Nippon Airlines tampoco conecta con China. La australiana Qantas o la neozelandesa New Zealand Air tampoco ofrecen su servicio habitual, lo mismo que otras como Korean Air, Philippine Airlines, Saudia, Air India, Egyptair o Kenya Airways.

Quienes siguen operando con normalidad son los vuelos de Ethiopian Airlines, que a través de un comunicado han defendido en las últimas horas que China es uno de sus "mercados más antiguos y fuertes" y han asegurado que han adoptado todas las medidas necesarias "para proteger a los pasajeros y las tripulaciones". Por otro lado, Emirates y Etihad han cancelado algunas rutas, pero siguen volando con normalidad a Pekín. Mientras, en Rusia, todas las aerolíneas han interrumpido sus conexiones con China excepto la nacional Aeroflot, que mantiene sus conexiones con Pekín, Shanghái y Guangzhou, aunque todos los vuelos que aterrizan en Moscú procedentes de China son enviados a una terminal separada en el aeropuerto Sheremetyevo.

Líneas aéreas chinas como China Eastern Airlines o China Southern Airlines siguen volando fuera de las fronteras de su país, aunque muchas rutas están afectadas debido a la limitación de entrada de viajeros en países como Estados Unidos. Otras compañías más pequeñas, en su mayoría low cost, operan también hacia o desde los países del sudeste asiático como Tailandia, Vietnam o Laos.

Airbus paraliza su línea de producción en Tianjin

Airbus ha anunciado el cierre temporal de su línea de ensamblaje final del A320 en Tianjin, China, debido al brote de coronavirus en el país. La compañía explicó que está proporcionando equipos informáticos a sus empleados de Airbus China para que "no necesiten viajar al trabajo". Todavía no está claro cómo afectará el cierre a las operaciones o cuándo se volverá a abrir la instalación. La compañía asegura que sigue de cerca la evolución de la situación del coronavirus y los consejos de viaje de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que están afectando a Airbus a escala mundial.

La factoría de Tianjin, en la que trabajan unas 600 personas, se encontraba parada desde la última semana de enero por las tradicionales vacaciones de Año Nuevo en China, pero el fabricante aeronáutico europeo decidió prolongar el cierre siguiendo las consignas del Gobierno chino. En Tianjin, en funcionamiento desde 2008, se ensamblan aviones de la familia A320 de pasillo único a partir de las piezas que llegan de otras fábricas en Europa.