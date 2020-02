Álava suspende temporalmente la caza del lobo al declararse especie protegida

La Diputación de Álava ha suspendido de manera temporal las batidas para cazar al único lobo que campe a por su territorio. La suspensión llega después del anuncio del Gobierno vasco de que incluirá a esta especie en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.

La institución foral había autorizado la caza de este ejemplar ante el incremento de los ataques y muertes sufridos por el ganado en 2019 en las sierras de Arkamo, Gibijo y Urkabustaiz. El balance es de 153 animales muertos, 78 heridos y 67 desaparecidos entre el ganado ovino, caprino, vacuno y equino.

Esta decisión ha coincidido en el tiempo con el anuncio de que el Ejecutivo autonómico incluirá en los próximos días al lobo en el citado catálogo con la categoría de "especial interés", el grado de protección más bajo. Es el mismo que tienen especies como el gato montés, armiño, gavilán común y martín pescador.

El Gobierno considera que si la inclusión del lobo en el catálogo ya estuviera vigente el permiso para cazar debería justificarse de una manera muy exhaustiva. Solo podría hacerse cuando resultaran ineficaces el resto de posibles actuaciones como la agrupación y protección de los rebaños, la instalación de vallados eléctricos y contar con mastines bien entrenados.

A la luz de la decisión del Gobierno vasco, la Diputación de Álava ha decidido "por un principio de prudencia no llevar a cabo esperas estos días", según fuentes de la institución foral. No se ha dictado una resolución que suspenda formalmente la autorización para cazar al lobo. Pero mientras se analiza con detalle las consecuencias de la catalogación de este animal como especie protegida se ha optado por no efectuar batidas, que por otra parte -han recordado las fuentes- tampoco se hacen a diario.

El diputado de Unidas Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, ha mostrado su satisfacción por la decisión de la Diputación. Reclama, no obstante, que la suspensión "sea definitiva" y se "deje de perseguir definitivamente al lobo poniendo en marcha alternativas de protección" que garanticen su convivencia con el sector ganadero.

El colectivo Grupo Lobo Euskadi celebra la decisión pero también pide un cambio mayor. "Estamos contentos, pero nos hubiese gustado que no nos dejaran con la incertidumbre de si volverán a autorizar la caza del ejemplar, sino que hubieran decidido la suspensión definitiva", señala Andrés Illana, miembro de la organización. "Ahora estamos esperando que el Gobierno vasco saque el plan de gestión del lobo. Lo que tiene que hacer la Diputación de Álava es seguir aplicando las medidas preventivas como es el asesoramiento a las explotaciones ganaderas o facilitar que se tengan perros mastines para vigilar los rebaños. Eso es lo que tiene que hacer una diputación que gestiona para todos".