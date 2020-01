Crónica de la evacuación española de Wuhan | “Ya hemos pasado el primer control”

Ha arrancado la evacuación de la veintena de españoles atrapados en Wuhan, epicentro del brote del coronavirus 2019-nCoV. El plan es que vuelen este viernes a las 5.00 hora local (22.00 del jueves en España) a bordo del avión fletado por el Reino Unido. Está previsto que, tras una parada en Londres en la que no podrán bajar de la aeronave, aterricen en Madrid. Una vez en la capital, pasarán la cuarentena de 14 días en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Este es el relato de su evacuación.

CRÓNICA EN DIRECTO

¡Ánimo Wuhan! | 00.30 en Wuhan (17.30 en España)

Han abierto el cerco de conos que cierra el aeropuerto, como todo punto de transporte para que pasen tres camionetas en las que pone: daai wujiang, Wuhan jiayou. Significa "Patriotismo sin límites, ánimo Wuhan". Estas son las camionetas que traen cada mañana el suministro de mascarillas a la ciudad. Por la noche vuelve al aeropuerto. Y así cada día de aislamiento.

Al autobús con los británicos | 23.15 en Wuhan (16.15 en España)

Seguimos esperando dentro de los autobuses, muy cerca del aeropuerto. Todos hemos pasado un primer control de pasaportes en el que contrastaba que estábamos en las listas del consulado. Solo falta que nos sellen los documentos para cruzar el perímetro de seguridad del aeropuerto. Una vez en la terminal pasaremos por una cámara térmica, que te toma la temperatura cuando caminas frente a ella. Allí nos podremos sentar a descansar un momento y luego haremos el proceso normal de inmigración. Pasado el papeleo nos tomarán otra vez la temperatura. Pero para eso no sabemos cuánto falta. Parece que el sello de las autoridades va para largo. Se escucha algún llanto, entre los españoles hay dos niños: una niña de dos años y un bebé de meses. Son casi las once y media, es tarde.

jaime santirso

Un coche privado con aspecto oficial | 22.30 en Wuhan (15.30 en España)

En el coche vamos otro periodista español y Kristoff, un violinista con doble nacionalidad española y polaca, que lleva cinco años viviendo en Wuhan donde da clases en la universidad. Tiene hambre. Ha pasado estos días con dos zanahorias y un litro de aceite. El conductor es el padre de uno de sus alumnos. Al coche le han colocado unas banderas delante, como si se tratase de un vehículo oficial.

Llegamos a un peaje a tres kilómetros del aeropuerto, donde hay coches de policía y militares. Allí nos esperan unos autobuses, donde el personal del consulado británico comprueba que nuestros nombres están en la lista de evacuación. Van llegando británicos y españoles, en coches particulares de amigos. Un sudafricano que prefiere no dar su nombre ha traído en en el suyo a dos chicas británicas. Él no puede irse. “A mi presidente no le importo”, dice.

jaime santirso

La salida del hotel | 21.00 en Wuhan (14.00 en España)

Sobre las nueve de la noche, tras recorrer un kilómetro a pie desde el hotel llegamos al coche asignado. El consulado español ha organizado las rutas y los permisos para los vehículos que conducen a los españoles atrapados en Wuhan. Los conductores son amigos de los propios evacuados. En el automóvil, junto a otros tres compatriotas, recorremos el camino hasta el aeropuerto de la ciudad aislada. Antes de subir al avión nos tomarán la temperatura dos veces. Si das fiebre, no puedes embarcar en el avión fletado por Reino Unido (de la compañía española Wamos).

El plan es que, pasado el primer control, británicos y españoles seremos trasladados en autobuses hasta la terminal, donde nos espera otra vez el termómetro. Quienes no tengan síntomas de estar infectados pasarán a una sala de espera. Será una espera larga, hasta las 5.00 am (las 22.00 en España) hora en la que está previsto que despegue el avión.