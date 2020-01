Dos detenidos por quemar en Valencia a una mujer que se negó a prostituirse

La Policía Local de Valencia detuvo en la madrugada del lunes a dos hombres acusados de quemar a una joven de 28 años causándole graves heridas en La Torre, un barrio del extrarradio de la ciudad. Uno de los dos detenidos, de 44 años, es tío de la víctima, con quien convivía. La primera hipótesis es que el brutal ataque fue una represalia porque la joven se negó a prostituirse para saldar una deuda. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

Agentes de la Unidad de Convivencia y Seguridad (UCOS) de la Policía Local acudieron a la una de la madrugada del lunes a la avenida Real de Madrid alertados por una llamada de teléfono, tal y como ha adelantado Levante-EMV. Al llegar allí, según han indicado a este periódico fuentes municipales, los policías encontraron a la joven con quemaduras en la cara, el cuello, el pecho y las manos. Junto a ella estaba su tío. Los agentes solicitaron una ambulancia para trasladar a la mujer, pero ante la tardanza y la aparente gravedad de las heridas, decidieron transportarla directamente al Hospital La Fe en el vehículo policial, donde permanece ingresada con pronóstico reservado.

En un primer momento, todavía en la calle, la mujer contó a los agentes que las quemaduras se las había causado un camello del barrio, que le había prendido fuego tras rociarle la ropa con alcohol, "por una deuda de drogas". Su relato fue, sin embargo, interrumpido por su tío " de forma brusca".

Ya en el hospital, camino de ser atendida en el box de Quemados, al volver a ser preguntada por los agentes sobre la agresión, la mujer explicó que los autores habían sido el supuesto traficante y su propio tío, que en ese momento se encontraba en la sala de espera. Y el motivo, "no querer hacer lo que querían". Los policías le preguntaron que por qué no lo había contado antes y ella respondió que por miedo; "ya sabes lo que me va a pasar cuando salga", afirmó.

Los agentes detuvieron al tío de la víctima en el hospital y al registrarlo descubrieron que llevaba encima tres mecheros de gas de color azul. El hombre dijo que eran de su hijo, una explicación que no convenció a los policías. El otro sospechoso fue detenido poco después por agentes de la Guardia Civil en su casa del barrio de La Torre. Ambos hombres están acusados de tentativa de homicidio.