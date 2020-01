Reino Unido prohíbe apostar con tarjetas de crédito

“Me gasté lo que no tenía, lo que no era mío y lo que pillaba por ahí”

Paco, de 51 años, recuerda perfectamente el día en que hizo su primera apuesta online, hace más de 12 años. Estaba de baja del trabajo y vio un anuncio de Botemanía de unas tragaperras virtuales. “Empecé a jugar por aburrimiento. Vi que era muy fácil entrar; que solo me pedían la tarjeta y confirmar que era mayor de edad y me gustó. Y ya luego me enganché totalmente, hasta el punto de arruinarme familiar y económicamente”, cuenta este padre de familia que prefiere no dar su apellido.

Estuvo jugando durante tres años de manera compulsiva y calcula que perdió alrededor de 30.000 euros. “Y yo soy de los que se ha gastado poco”, reconoce. “Me gasté lo que no tenía, lo que no era mío y lo que pillaba por ahí”. Pidió dinero a sus amigos, a su mujer y varios préstamos a Citybank y Cofidis. “En el momento en que las tarjetas no daban para más, las llamadas que recibía eran por impago y mi mujer me echó de casa, pedí dinero para jugar a las tragaperras de los bares”, dice. Paco considera que prohibir el uso de tarjetas “no es suficiente”: “Es una enfermedad y pasa lo mismo que los alcohólicos: lo necesitas y haces lo que sea por conseguir dinero para tu droga”.

Hoy Paco es miembro de Jugadores Anónimos, una asociación que acompaña y ayuda a personas con problemas de adicción al juego, y ha recuperado a su familia. “En estos ocho años sin jugar, recuperé a mi mujer, tuve un hijo y reagrupé todas mis deudas. No quiero volver a ese pozo sin fondo. Tengo una vida que me gusta tal y como es”.