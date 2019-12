La Empresa de Transportes de Madrid retira de los autobuses la publicidad de casas de apuestas tras la denuncia de un usuario

“Apuesta al Fantasy. Bono de bienvenida de hasta 150 euros”. Cientos de carteles con publicidad de casas de apuestas deportivas han aparecido estos últimos días en 100 autobuses de Madrid. El conductor madrileño de autobuses Álvaro Mateos, de 38 años, envió un mensaje en su perfil de Twitter de 442 seguidores el pasado viernes: “El Ayuntamiento sigue con su degradación moral. Ahora, publicidad de casas de apuestas en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en las que van menores y jóvenes a los colegios”. El sábado su mensaje fue compartido por más de 3.000 usuarios. Su denuncia llegó hasta la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que también lo compartió con sus 150.000 seguidores. “Vamos a parar entre todos esta vergüenza: el Ayuntamiento de PP y Ciudadanos tiene que retirar YA la publicidad de las casas de apuestas. ¡Difunde para que les llegue!”. Y les llegó. A las 18.17 del sábado la EMT anunció en sus redes sociales que esta publicidad será retirada “con carácter inmediato por considerarla inadecuada”.

EMT va a retirar con carácter inmediato la campaña de publicidad de apuestas online de sus autobuses por considerarla inadecuada. — EMT de Madrid (@EMTmadrid) November 30, 2019

Si se consideró inadecuada, ¿por qué se admitió? “La campaña empezó el lunes 25 de noviembre y contaba con todos los informes favorables de Autocontrol”, explican fuentes de la EMT. Estos controles los realiza el Organismo independiente de Autorregulación Publicitaria. “Por eso se instaló en los vehículos”, argumentan. “Pese a ser una publicidad legal, ni el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ni el gerente de la EMT, Alfonso Sánchez Vicente, tenía conocimiento de la misma. En cuando se ha conocido su contenido, el Ayuntamiento ha ordenado su retirada inmediata”, dicen las mismas fuentes. Este domingo se retirarán los últimos carteles de los autobuses.

“Soy el primer sorprendido con todo esto”, explica por teléfono el conductor Mateos. “Me hice eco de las fotos al leer los tuits de la gente. En mi autobús no llegaron a instalarse los carteles, pero sí en el de otros compañeros. Cada día se montan chavales que van los colegios, las empresas públicas no deberían admitir esto. Debajo de mi casa hay una casa de apuestas y cada día veo cómo decenas de ellos se acercan a apostar. Esto es una lacra. No puede ser que desde el Ayuntamiento se permitan estas cosas. Tiene que existir un control más serio en las empresas públicas. Algún usuario me ha escrito que estas publicidades son legales, pero yo de leyes no entiendo, entiendo de lo que veo, que son a chavales del colegio apostar”.

El Ayuntamiento de @Madrid sigue su degradación moral. Ahora, publicidad de casa de apuestas dentro de los autobuses de la @EMTmadrid en las que van menores y jóvenes a los colegios #EmtEnLucha #HuelgaEMT pic.twitter.com/ALZViqLe7w — AL (@alvarochofer) November 29, 2019

La foto que Mateos utilizó para denunciar la campaña de publicidad las hizo la madrileña Olga González, de 27 años. “Hice la foto el viernes en la línea 126 sentido Nuevos Ministerios y la subí a mi perfil de Twitter”, cuenta por teléfono. “Me sorprendió mucho ver los carteles porque últimamente no paro de escuchar al alcalde y a la presidenta de la Comunidad criticar a las casas de apuestas”.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó a mediados de noviembre la tramitación urgente del decreto que suspenderá temporalmente la concesión de nuevas licencias de apertura de establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar, salones de juego y locales específicos de apuestas.

