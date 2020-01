La víctima de Puertollano conoció a su asesino en un programa de citas de televisión

La víctima y el asesino del crimen machista de Puertollano (Ciudad Real) se conocieron en un programa de televisión de citas de Castilla La Mancha. Olga Savenchuk, ucrania de 61 años, acudió al espacio En Compañía, que se emite en Castilla La Mancha Televisión, para buscar pareja. Una de las llamadas de pretendientes interesados fue la de Antonio Sánchez Gallego, español de 53 años. Tras aquel primer contacto y una relación de cerca de un año, ella se mudó desde Albacete a la casa de él en Puertollano. Un mes después, Antonio le disparó cuatro tiros. Con la quinta bala se suicidó. Es la tercera víctima de violencia de género de 2020. El día de Reyes, un hombre mató a su pareja y a su hija de tres años en Espluges de Llobregat.

“Hoy tengo que decirles algo muy importante y muy doloroso para todos los que hacemos este programa”, explicó el lunes en antena Ramón García que presenta En Compañía. “Es el día que más me está costando ponerme delante de estas cámaras”, relató compungido el presentador, que entre las secciones del programa vespertino pone en contacto a parejas de desconocidos que quieren entablar una relación.

Antonio Sánchez.

El presentador no dio muchas explicaciones ni datos concretos, “por respeto y porque hay una investigación abierta”. “La mujer que ha muerto asesinada estuvo aquí sentada”, dijo señalando la silla de invitados, donde la víctima “estuvo charlando”. “Pero todavía no puedo darles nombres”. Según el presentador la productora pensó en no hacer el programa. “¿Qué hacemos? No es fácil”, repitió a cámara. “Han matado a una de las nuestras”. “Ojalá no tengamos que contarles nunca más que una mujer ha sido asesinada”, dijo Ramón García, visiblemente emocionado, pidiendo “una manita” al público para seguir adelante con la presentación de un invitado que acudió al plató, precisamente desde Puertollano, para conocer a alguien.

Mientras tanto en el municipio se declaró día de luto en señal de rechazo a la violencia de género. 1.035 mujeres y 35 niños y niñas han sido asesinados en España desde que hay recuento oficial. Alrededor de 300 vecinos se acercaron este martes por la mañana hasta la Plaza de la Constitución para sumarse al minuto de silencio. Antonia, de 91 años, fue la primera en llegar. Del brazo de un familiar y con una silla a cuestas. "Vengo porque ya está bien. No la conozco pero tengo que estar aquí". A pocos metros, frente al portal del apartamento donde residían ambos, dos operarios quitaban las señales luminosas de Feliz Navidad.

A Olga Savenchuk casi no la conocían en el barrio. Ni en la peluquería ni en los locutorios cercanos a su piso de alquiler, cuyo dueño se quejaba este martes por la tarde de que iba a tener que pagar la limpieza de los rastros dejados por el crimen. Aún están las muescas en las paredes de los balazos. El propietario del piso, igual que el taxista que llevó y trajo alguna vez a Antonio Sánchez del trabajo, solo recuerdan que la mujer hablaba poco. Ni siquiera tenían claro si sabía o no español o de dónde era. En el tanatorio de la carretera de Almodóvar de Puertollano nadie vela el cuerpo de Olga Savenchuk. Nadie lo ha reclamado aún.