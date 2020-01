La Audiencia de Madrid permite a la presidenta de Infancia Libre visitar a su hijo en un punto de encuentro

La Audiencia Provincial de Madrid acaba de dictar un auto que permite a María Sevilla, presidenta de la asociación Infancia Libre, volver a ver a su hijo de 12 años, del que está separada desde finales del pasado marzo, hace 10 meses, tras ser detenida por llevárselo y permanecer oculta dos años. Las visitas serán en el punto de encuentro familiar más próximo a la casa del chico, que vive con su padre. La autorización judicial se extiende a ella y a sus familiares. Los magistrados consideran que no existe ningún peligro para el menor, pero sí contemplan el riesgo de que ella pueda volver a a llevárselo.

"No le veo desde que me detuvieron. No he hablado con él, absolutamente nada", explica María Sevilla al teléfono. Tanto ella como su abogado, Vicente Tovar, están contentos con este pronunciamiento judicial. Sevilla celebra que el auto le de "plena libertad" para acudir a ver a su hijo con familiares y amigos del menor. "Para él su padre real es mi marido. Tiene una hermana de siete años de la que le han separado. Podrá ver a sus abuelos, a sus tíos, incluidos sus amigos", señala.

Sevilla fue detenida el 30 de marzo de 2019, después de pasar dos años oculta con su hijo tras acusar a su expareja y padre del niño de abusar de él. La justicia no le ha dado la razón hasta ahora en sus acusaciones. En abril de ese año, el Juzgado de Instrucción 27 de Madrid prohibió que la mujer se acercara a menos de 200 metros del menor, su casa, el colegio o su lugar de estudio. En junio, el mismo juzgado estimó parcialmente su petición para poder ver al hijo "con los familiares que considerase oportunos" en un punto de encuentro familiar, lo que ahora ratifica la Audiencia Provincial en un auto del pasado 16 de diciembre, adelantado por la cadena Ser y al que ha tenido acceso este periódico.

El padre del menor, Rafael Marcos Iglesia, tiene la custodia del niño. Marcos alegó ante la Audiencia que existen informes que apuntan "expresamente a la instrumentalización de la denuncia [de abuso sexual contra él] por parte materna" y alertó del riesgo de que María Sevilla pueda volver "a desaparecer con su hijo".

La Audiencia argumenta que citarlos en un punto de encuentro "resulta suficiente para neutralizar el riesgo de que la madre pueda sustraer al menor". Respecto a otros riesgos posibles, añade: "No hay, por otro lado, ningún elemento que permita atisbar peligro para este último como consecuencia del contacto con su progenitora".

La Fiscalía abrió una investigación tras recibir un informe de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Plaza Castilla. Ese informe apunta que la asociación Infancia Libre operaba como una "organización criminal" y se les acusa de apoyarse presuntamente en profesionales de la medicina y la abogacía para tramitar denuncias que seguían el mismo patrón, con el fin de perjudicar a los padres y para que les fuera retirada la custodia. Paralelamente, cada una de las madres tiene abierta una causa por sustracción de menores. Todas niegan que actúen como una "organización criminal" y explican que sus procesos comenzaron de forma individual mucho antes de unirse en una asociación.

Esta decisión judicial ha trascendido un mes después de que la Audiencia de Granada determinara que la vicepresidenta de Infancia Libre, Rocío de la Osa, debía recuperar la custodia de su hija que tenía una tía paterna de la niña de forma cautelar después de que el Juzgado de Instrucción, 9 de Granada citara a declarar a De la Osa por los presuntos delitos de sustracción de menores, amenazas y desobediencia. La Audiencia le devolvió la custodia al no apreciar indicios de sustracción.