La fiscalía de París abre una investigación contra el escritor Gabriel Matzneff

La fiscalía de París ha abierto una investigación preliminar por “violación de un menor de 15 años” contra Gabriel Matzneff, según ha anunciado este viernes. La decisión ha sido tomada por el fiscal de la República, Rémy Heitz, “tras haber analizado el libro Le Consentement (El Consentimiento) de Vanessa Springora, que salió el jueves a la venta y en el que cuenta la relación que mantuvo a mediados de los años 1980, cuando era una adolescente de 14 años, con el escritor, que en la época tenía 50.

Pese a que la autora ha declarado que su intención no era denunciar a Matzneff, que hoy tiene 83 años, ante la justicia, esta ha decidido investigar por su cuenta. Las pesquisas, dirigidas por la Oficina Central de Represión de Violencias contra Personas (OCRVP, por sus siglas en francés), se centran específicamente en la persona de Springora, pero según la fiscalía se buscarán más presuntas víctimas del escritor, que en varias de sus obras, como Les Moins de seize ans (Los menores de 16 años) relata relaciones sexuales mantenidas con adolescentes, niños y niñas, de hasta 11 años.

“Más allá de los hechos descritos por Vanessa Springora en su libro, las investigaciones se dedicarán a identificar a todas las otras eventuales víctimas que pudieran haber sufrido infracciones de la misma naturaleza sobre el territorio nacional o en el extranjero”, dijo la fiscalía en un comunicado. “A los 14 años, no es normal que un hombre de 50 te espere a la salida de clase (…) ni encontrarte en su cama, con su pene en la boca, a la hora de la merienda”, escribe Springora sobre su relación con Matzneff.

Su caso, incluso si se llega a la conclusión de que constituyó una violación, habría prescrito. El Gobierno reformó en 2018 la ley contra la violencia sexista y amplió de 20 a 30 años la prescripción de la violación de un menor de 15 años, con lo que ahora la víctima puede presentar una denuncia por este delito hasta los 48 años (la fecha empieza a contar a partir de la mayoría de edad de la víctima). Springora tiene 47 años, pero la reforma de la ley no es retroactiva y por tanto se le aplica la normativa vigente en su momento, que hace que el presunto delito de Matzneff no sea punible.

No obstante, recuerda Le Monde, la fiscalía adoptó hace ya algunos años la política de abrir sistemáticamente una investigación cuando sabe de casos de una posible violación o agresión sexual contra un menor, incluso si estos hechos han prescrito. Aunque la investigación no puede en este caso llevar a un proceso, esta “permite no dejar sin respuesta a las víctimas”, señala el rotativo. Al término de la investigación, antes de cerrarla por prescripción de los hechos, la fiscalía propone en estos casos un encuentro entre la víctima y su presunto agresor. “Hemos obtenido confesiones en esta confrontación, cartas de disculpas”, explicó el anterior fiscal de la República, François Molins, a Le Monde.