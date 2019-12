Hallado un menor desaparecido hace dos años en el armario de un hombre en Alemania

El comando de la policía que entró en la casa de un sospechoso de distribuir pornografía infantil en Recklinghausen (Renania del Norte-Westfalia) el viernes pasado había recibido una orden categórica. Debía recopilar discos duros, tarjetas de memorias o unidades USB por si almacenaban material pornográfico infantil. Durante el registro del domicilio de Lars H., de 44 años, los agentes abrieron por casualidad la puerta de un armario y encontraron a un adolescente escondido que los miraba con ojos asustados.

La sorpresa fue doble: la policía averiguó que se trataba de Marvin K., un niño que había desaparecido sin dejar huella el 11 de junio de 2017, a los 13 años. "La investigación mostró que se trataba de un menor de 15 años que había estado desaparecido durante mucho tiempo", ha informado la policía de Recklinghausen, situada a 100 kilómetros al norte de Colonia, en un comunicado. Según el relato policial, el menor no mostraba lesiones externas y se podía mover libremente, ya que no estaba atado ni amordazado. El caso recuerda al de Natascha Kampusch, la adolescente austriaca que consiguió escapar en 2006 después de pasar ocho años secuestrada.

A las 11.37 del día 11 de junio de 2017, Marvin envió un mensaje de WhatsApp al centro para menores donde vivía desde la muerte de su padre para preguntar qué había para comer. Pero desde aquella comunicación, su teléfono móvil enmudeció. Los asistentes sociales del centro denunciaron su desaparición, y su madre inició una búsqueda que ha durado dos años y medio.

"Me abrazó muy fuerte y comenzó a temblar. Me dijo: 'Mamá, llévame a casa. He estado encerrado durante dos años y medio y no he podido respirar aire fresco'. Los dos lloramos. Me tomó de la mano y no me soltó", ha relatado tras reencontrarse con él Manuela B., la madre del adolescente, al diario Bild. "El hombre con el que fue hallado debe haberlo manipulado. Me vuelvo loca al pensar en eso todo el tiempo", ha añadido la mujer, de 53 años, que tuvo dificultades para reconocer físicamente a su hijo tras la larga separación. "Parecía un hombre mayor roto", ha descrito, y ha asegurado que Marvin llevaba puesta la misma ropa que el día de su desaparición.

"Quiero visitarlo por Navidad, para celebrarla un poco con él", ha añadido. La decisión de cuándo Marvin podrá irse a casa "depende de los médicos, no de los policías ", dijo un portavoz este lunes citado por la agencia DPA. Marvin se encuentra desde el viernes en una clínica donde está siendo sometido a exámenes médicos y psicológicos.

El sospechoso de la distribución del material pornográfico, de 44 años, fue detenido el mismo viernes junto a su padre, que salió en libertad el mismo día. Durante todo el fin de semana, la policía ha revisado la vivienda con ayuda de perros de rastreo.

Lars H. evitó entrar en prisión en 2018, cuando fue condenado por posesión de material pornográfico infantil a una pena de 10 meses, pero quedó en libertad condicional. La policía guarda secreto acerca de si el menor sufrió algún tipo de abuso en este tiempo y sobre el material incautado al detenido.