Ir al médico sin pisar la consulta

Los médicos descartan, al menos a corto plazo, una eventual consulta por Skype entre médico y paciente, pero sí advierten del riesgo de deshumanizar la atención sanitaria con estas nuevas estrategias. “Hay que impulsar la teleasistencia, pero hay que ir lentamente para que tampoco se interprete mal: nuestra intención no es diagnosticar por videoconferencia”, advierte el doctor Calle.

Quedan, en cualquier caso, muchas tareas pendientes. Por ejemplo, la seguridad de los dispositivos tecnológicos: “Hay factores limitantes de confidencialidad y privacidad, como el riesgo de pirateo”, señala Alonso.

El debate está sobre la mesa pero, según los expertos, la formación de los profesionales será capital. “La manera de relacionarse con el paciente es diferente y para triunfar en el ámbito tecnológico necesitas que los profesionales tengan competencias nuevas. La mayor parte de los profesionales están convencidos pero no acaban de ver cómo será el modelo”, apunta Sallent.

El perfil de los pacientes también puede condicionar el avance de la telemedicina. “La mayor parte de los pacientes crónicos complejos es gente mayor y eso implica que tienes una brecha digital y cosas que no están preparadas para ellos”, sostiene Sallent. De hecho, en Telea, por ejemplo, no todo el mundo daba el perfil. “Tenían que estar diagnosticados y tener habilidades tecnológicas él o alguien cercano. No todo el mundo es candidato porque hay gente que necesita pasar por la consulta”, explica el médico gallego.