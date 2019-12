El Consejo Audiovisual de Cataluña pide la retirada de una decena de vídeos antivacunas

El Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC) ha detectado y pedido la retirada de una decena de vídeos en YouTube que difunden falsas informaciones sobre las vacunas y desacreditan a los profesionales de la medicina. “El movimiento antivacunas ha existido siempre, pero con las redes sociales su discurso se ha hecho viral”, señala el presidente del CAC, Roger Loppacher, que alerta del peligro de este tipo de vídeos sobre la salud de las personas. Loppacher ha presentado este miércoles el informe El discurso antivacunas en Internet, elaborado en colaboración con el Colegio de Médicos de Barcelona. A partir del estudio, el Colegio de Médicos ha abierto expedientes a varios profesionales de la salud por divulgar el discurso antivacunas, entre otras malas praxis. En dos casos, las denuncias han llegado a los tribunales y han terminado con sanciones inhabilitadoras.

El estudio ha analizado 10 vídeos con una media de 1,6 millones de visualizaciones cada uno. Todos ellos, que aparecen como contenidos relevantes cuando se hace una búsqueda sobre dudas de la vacunación, consideran que este tratamiento no es seguro y que puede llegar a provocar autismo. Estos argumentos, sin embargo, han sido desmentidos por las investigaciones, como ha recordado este miércoles el presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, Jaume Padrós. “Está científicamente demostrado que la vacunación, junto a la higiene y la potabilización del agua, nos hicieron salir hace cien años de un índice de mortalidad equiparable al de la Edad Media”, asegura el presidente del colegio.

'¿Por qué es importante vacunarse?', te explicamos en cuatro minutos la importancia de vacunarse. EPV

Desde el CAC y el Colegio de Médicos advierten de que los discursos que niegan la eficacia de este tratamiento adquieren más fuerza cuando son difundidos por presuntos profesionales de la salud. Aunque hay casos en que son ciudadanos o pseudoprofesionales, el Colegio de Médicos de Barcelona ha abierto expediente a varios facultativos por emitir esta clase de desinformación. “Los profesionales que desaconsejen la vacunación vulneran el código deontológico y pueden ser sancionados”, ha advertido Padrós.

El Consejo del Audiovisual de Cataluña también ha emprendido medidas, apelando a la responsabilidad de las plataformas digitales. "Hemos denunciado estos vídeos a YouTube y nos han dicho que están analizando nuestra petición", ha destacado Loppacher que pide que se cree una nueva directiva audiovisual para que las autoridades puedan retirar de forma inmediata de este tipo de contenidos. Según Loppacher, esta reforma legislativa ha de ir acompañada de una formación crítica de la sociedad. "El mejor antídoto para prevenir la desinformación de las personas", dice.

Los profesionales de la salud se muestran preocupados por la no vacunación de los niños en países donde los niveles de renta y de cultura son altos. Padrós califica esa actitud de “patética e insolidaria” porque, dice, nos hace retroceder como sociedad al apuntar que el movimiento antivacunas ha traído de vuelta enfermedades casi erradicadas como el sarampión, que ahora ponen en peligro la salud de toda la población. Sin embargo, la situación en España es mejor que en otros países como Estados Unidos. “Tenemos altos niveles de vacunación, por encima del 95% en las primeras dosis”, asegura la doctora Marga Campins, jefe de Servicio y Medicina Preventiva y Epidemiología del hospital Vall d’Hebron. Aunque el número de familias antivacunas en Cataluña no supera el 1,5% según varios estudios, este no es motivo, afirman, para que los profesionales bajen la guardia.